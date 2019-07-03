В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

В одном из торговых центров Тюмени произошла стрельба. Как сообщили правоохранители, инцидент произошел из-за конфликта между посетителями.

- Действительно, в отдел полиции N1 поступила информация о стрельбе в одном из торговых центров Тюмени. Для установления обстоятельств случившегося на место выехали наряды полиции. По предварительным данным, произошел конфликт между тремя посетителями, в результате которого один из них выстрелил из травматического пистолета. После этого все трое скрылись, - рассказала "РГ" начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Тюменской области Светлана Новик.

По данным ТАСС, стрельба произошла в ТРЦ "Кристалл". Покупателей эвакуировали. В пресс-службе департамента здравоохранения области агентству уточнили, что из ТРЦ поступил вызов в 12.52. Туда отправилась бригада скорой помощи. На данный момент никто к ним за помощью не обращался. Медики дежурят у здания.