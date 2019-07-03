За пять лет в Зауралье ликвидировано почти шесть тысяч организаций, а создано в два раза меньше. Ряд предпринимателей считает это результатом давления на бизнес. По мнению налоговиков, причина совсем в другом.

Один из активистов общественной предпринимательской организации на днях посетовал, что в Курганской области бизнес осознанно не растет: собственники микропредприятий не хотят переводить их в разряд малых, а малые не спешат превращать в средние и крупные.

- Если по закону в организации должно быть не более 15 или 100 работников, то ни одного человека сверх положенного в штат не примут, чтобы остаться на упрощенке и пользоваться льготами, - рассуждает бизнесмен. - Между тем многие "малыши" уже давно выросли и могли бы расширить свое производство.

Некоторые и вовсе пытаются хитрить: чтобы не привлекать к себе внимание налоговиков, дробят подросший бизнес на несколько маленьких фирмочек и оформляют их на родственников. По сути, пытаются уйти от налогов.

Однако проворачивать подобные схемы становится все труднее. В распоряжении налоговых органов есть специальные программные продукты и множество информационных ресурсов, так что они могут проследить финансово-хозяйственную деятельность, сделки и даже родственные связи владельцев бизнеса чуть ли не "до пятого колена". Хитрецов очень быстро выводят на чистую воду, доначисляют им налоги. Но это тоже приводит не к росту бизнеса, а к прекращению его деятельности, резюмирует общественник.

Бизнес осознанно не растет: собственники микропредприятий не хотят переводить их в разряд малых, а малые не спешат превращать в средние и крупные

В УФНС России по Курганской области с выводами предпринимателя не согласны. Действительно, с 2015 года в Зауралье ликвидировано 5927 юрлиц, но дело вовсе не в фискальной политике. Просто специалисты "почистили" Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), убрав оттуда фактически давно уже закрывшиеся предприятия.

- За несколько десятков лет в ЕГРЮЛ скопилось огромное количество компаний и фирм, которые не вели предпринимательскую деятельность, не отчитывались, не платили налоги, - поясняет начальник отдела налогообложения юридических лиц Ирина Филина. - Мы направляли им информационные письма, но ответа не получали. Некоторые были поставлены на учет еще в начале 1990-х и имели такую организационно-правовую форму, какой давно уже не существует. Например, товарищества с ограниченной ответственностью.

По данным налоговиков, 67 процентов вычеркнутых из реестра юрлиц признаны недействующими, они существовали лишь на бумаге, 11 процентов исчезли по причине реорганизации, 18 - по решению судов, три процента - после завершения конкурсного производства, то есть в связи с банкротством. Лишь один процент юрлиц закрылся по инициативе их собственников. При этом нельзя утверждать, что они это сделали из-за доначисления налогов. Причины могут быть самые разные. Кто-то элементарно переоценил свои возможности и не выдержал конкуренции, а кто-то закрыл организацию и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

В налоговом ведомстве также отмечают, что в результате "чистки" наемные работники не пострадали, потому что 88 процентов ликвидированных юрлиц их вообще не имели, а те, что были реорганизованы, сохранили рабочие места. Например, объединились несколько поликлиник, детских домов, предприятий энергетики.

Отметим, что упрощенная система налогообложения (УСН) - самый востребованный спецрежим в Курганской области, его применяют более четырех тысяч налогоплательщиков (2,5 тысячи юрлиц и 1,6 тысячи ИП). Плательщики УСН попадают в поле зрения налоговиков, если те фиксируют у фирмы крупный оборот, но при этом низкую налоговую нагрузку по сравнению с другими компаниями, занимающимися аналогичной деятельностью.

- Конечно, в таком случае мы проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы, устанавливаем связи учредителей, в том числе родственные, - рассказала Ирина Филина. - Словом, определяем наличие рисков, которые свидетельствовали бы об уклонении от уплаты налогов. Если подозрения не подтверждаются или были объективные причины, например, сделка носила сомнительный характер по независящим от предпринимателя обстоятельствам, то все вопросы снимаются.

Не все так однозначно и с микропредприятиями, которые, по мнению собеседника "РГ", категорически не желают расти. Если проанализировать их количество в динамике, то оно нестабильно. Например, в январе этого года их было 21 715, в марте - 21 805, а в июне - 21 796. Число малых предприятий за это время снизилось с 983-х до 960-ти. Между тем УФНС в первую очередь интересуют налоговые отчисления, а не статус предприятий. А вот они-то как раз растут. По отчетам о налоговой базе (они размещены в открытом доступе на сайте ФНС), общий доход "упрощенцев" за 2018 год составил 46,4 миллиарда рублей. Рост к предыдущему году - на 11,9 процента. Сумма налога, которая подлежит уплате в бюджет - 1097,1 миллиона рублей (рост на 9,9 процента). По мнению налоговой службы, эти цифры все-таки свидетельствуют о развитии малого и среднего бизнеса в Курганской области.