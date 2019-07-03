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03.07.2019 23:05
Рубрика: Культура

Ретроспектива "Восхождение": быть живым и знать это

Текст: Валерий Кузнецов
В четверг в популярном московском кинотеатре "Иллюзион" стартует интереснейшая ретроспектива "Восхождение". В ней собраны фильмы, герои которых добиваются успеха, несмотря на врожденные особенности развития или неблагоприятную среду. Картины будут показаны в рамках социально-культурного проекта "Кинообразование без границ", осуществляемого РОСКИНО в содружестве со Сбербанком.
кадр из фильма "Убийцы на колясках" Аттилы Тилла (Венгрия). Фото: Предоставлено кураторами ретроспективы "Восхождение" Кадр из фильма "Убийцы на колясках" Аттилы Тилла (Венгрия). Фото: Предоставлено кураторами ретроспективы "Восхождение"
Кадр из фильма "Убийцы на колясках" Аттилы Тилла (Венгрия). Фото: Предоставлено кураторами ретроспективы "Восхождение"

Зрители увидят фильмы из девяти стран мира самых разных жанров - от эссе и компьютерной анимации до авторского кино, комедий и фильмов в формате Instagram. Программа откроется картиной Алена Кавалье "Быть живым и знать это", премьера которой состоялась в мае на Каннском фестивале, и альманахом короткометражных фильмов студентов мастерской Николая Лебедева в Высшей школе кино "Арка". Партнер проекта - первая в России киношкола для людей с инвалидностью "Без границ": она представит документальный фильм своего выпускника Владимира Рудака "Дни весны" - о воспитанниках петрозаводской школы-интерната с музыкальным уклоном.

Фото: Петр Резников
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"В современном кино дефицитна, но очень важна тема милосердия, - рассказывает генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. - Это сложно - так показывать глубоко индивидуальные истории людей, жизнь которых складывается трудно, что после просмотра выходишь окрыленным. Именно такие фильмы мы старались собрать в нашей программе".

Говорит куратор ретроспективы кинокритик Борис Нелепо:

"В этом разговоре о включении людей с ограниченными возможностями в полноценную социальную жизнь мы ещё в самом начале большого пути. Показ этаких фильмов - попытка проломить невидимую стену, стереть психологические границы между "здоровыми" и "больными". При этом в основе отбора в первую очередь - художественная ценность фильмов, авторская индивидуальность, уникальность режиссерской интонации. Получилась своего рода краткая энциклопедия как авангарда, так и жанрового кино - коллекция ключевых фильмов от 70-х годов до наших дней.

Самый новый фильм в программе - "Быть живым и знать это" великого французского режиссера Алена Кавалье; для меня он стал одним из главных впечатлений последнего Каннского фестиваля, проводить международную премьеру такой картины - честь и привилегия. Да и само ее название - готовый лозунг для нашего фестиваля.

Фото: ПРОвзгляд
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Программа намеренно сделана разнообразной и сбалансированной. Есть экзотическая синефильская жемчужина: "Анна" Бруно Зукрова, немецкого затворника, который в 80 лет, после смерти жены, начал снимать жанровые и при этом очень личные картины о мире компьютерных игр. Фильм Джона Джанвито "След (Субик)"- настоящий кинороман, где микроистория загрязнения водоема американской базой на Филиппинах переходит в трактат о цене прошлого, колониальных войнах и исторической травме, напрямую повлиявшей на современных филиппинцев. Не могу не упомянуть дилогию Бориса Юхананова о людях с синдромом Дауна - уникальный кинодокумент середины 90-х. Или документальный портрет незрячего режиссера Александра Монтова "Друг из Сибири", снятый молодым японцем Юки Кавамурой. Александр придет на показ, и я уверен, что обсуждение фильма будет не менее интересным, чем сам просмотр. Зрительский хит - "Чистое сердце, или Убийцы на колясках", официально подававшийся Венгрией на соискание "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Таким образом, показ охватывает широкую географию и внушительный временной промежуток (1974-2019), он рассказывает о людях незрячих, парализованных, прикованных к коляскам, но деятельных и настроенных на победу... Он получился и синефильским, и при этом открытым самому широкому зрителю".

Все просмотры ретроспективы бесплатны. Она пройдет с 4 по 9 июля.

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