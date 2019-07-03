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Рубрика: Экономика

Лето в дверь, а мы в Тверь

Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Летом хочется перемен даже жителям столицы, которые избалованы почти круглогодичными фестивалями и многочисленными праздниками. Самое лучшее в этом случае куда-то поехать. Но куда? За границу - дорого. Но предприимчивые москвичи нашли выход - с удовольствием ездят по родной стране.
Короткие путешествия до трех суток предпочитают молодые туристы. Фото: iStock Короткие путешествия до трех суток предпочитают молодые туристы. Фото: iStock
Короткие путешествия до трех суток предпочитают молодые туристы. Фото: iStock

Для того, чтобы отправиться в короткое путешествие, не надо даже ждать отпуска. Вполне хватит выходных дней. Корреспондент "РГ" подсчитала, куда интереснее всего и не так накладно для семейного бюджета можно поехать в ближайшую пятницу из столицы.

Фото: iStock
Петербург возглавил рейтинг лучших городов для яхтенного туризма

Маршрутов предлагается много. Взять хотя бы Набережные Челны. Город на берегу реки Камы, с прекрасной набережной. Утверждают, что самый оригинальный памятник Владимиру Высоцкому - в виде гитары, находится именно в Набережных Челнах. А еще там есть богатый дельфинарий, единственный стационарный во всем Поволжье, ну и музеев немало: истории, Камаза и другие. Как рассказали в туристическом сервисе OneTwoTrip, Набережные Челны в числе самых дешевых авианаправлений - стоимость билета "туда-обратно" начинается от 2,2 и 3,4 тысячи рублей соответственно. К тому же если планировать отдых самостоятельно, можно здорово сэкономить. По этой же цене можно отправиться в древний Псков. Тут любителям старины вообще раздолье. Кремль, Троицкий собор, Псковская крепость, первое упоминание о которой было вообще в 903 году. " Поехав туда на пару дней при наличии шенгенской визы можно заехать в Эстонию или Латвию, и тогда эмоций от поездки будет еще больше", - комментирует Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip.

Все более притягательной для туристов становится Казань. Стоимость авиабилетов "туда-обратно" с вылетом в пятницу начинается от 3,6 тысячи рублей, в Чебоксары, Ульяновск и Санкт-Петербург - от 4,2 тысячи, в Минск - от 4,6 тысячи рублей. Переночевать до воскресенья в этих городах можно в трехзвездочных отелях, где двухместные номера стоят в среднем около 5 тысяч рублей, подсчитал гендиректор интернет-сервиса Biletix.ru Игорь Константинов.

Из Москвы можно съездить в путешествие всего за 2 тысячи рублей

Самые дешевые билеты на поезд из Москвы можно купить в Тверь (от 265 рублей), Смоленск (от 300 рублей), Калугу (от 336 рублей), Ярославль (от 340 рублей), Санкт-Петербург (от 363 рублей), Нижний Новгород (от 400 рублей). "На цену билета влияют несколько факторов. К примеру, покупая билет заранее - примерно за три месяца до отправления, можно значительно сэкономить, - объясняет Максим Азаров, руководитель железнодорожного направления OneTwoTrip. - Скидки также зависят от места в вагоне: "верхушки" в купе не пользуются большим спросом, поэтому стоят дешевле. Время и день отправления тоже играют роль - поезда, уходящие в пятницу днем или после полуночи, в обед субботы или утром в понедельник будут стоить дешевле тех, что отправляются вечером в пятницу, а возвращаются днем в воскресенье. Еще не стоит забывать, что в сезон и праздничные дни стоимость билетов всегда выше".

Фото: iStock
Туристы назвали лучшие города для курортных романов

Онлайн-сервисы предоставляют путешественникам возможности для планирования бюджета. Покупатель может видеть, как увеличится стоимость билета на нужные ему даты, если покупка будет отложена. В кассе такую информацию не получить. Кроме того, покупать билет онлайн удобно: выбрать подходящий можно в любое время, оплатив его сразу с мобильника. Ну и традиционные популярные направления коротких туров - города Золотого кольца. Чаще всего выбирают Владимир, Суздаль, Ростов. Москвичи любят туры по маршруту Муром - Дивеево, которые включают паломническую часть и стоят всего 5,9 тысячи с человека.

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