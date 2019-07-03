Россия направит в Киргизию учителей

Министерство просвещения РФ объявило о начале приема заявок от российских учителей, желающих преподавать в школах Киргизии и Таджикистана.

Как сообщают в ведомстве, планируется, что в новом учебном году республики примут преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий.

- Учителям гарантируется выплата заработной платы, предоставление жилья и медицинского страхования, возмещение транспортных расходов до места работы и обратно, - подчеркнули в минпросвещения.

Отмечается, что стаж работы в школе кандидата должен составлять не менее пяти лет. Предпочтение отдаётся тем, кто прошел аттестацию педагогических работников в течение последних трех лет. В Таджикистане данный проект реализуется с 2017 года. По словам председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко, идея родилась после официального визита в республику делегации СФ.

- Мы встретились с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, и он высказал такое пожелание. Глава государства сказал о понимании важности сохранения русского языка в республике не только как языка межнационального общения, но и как возможности для молодежи прикоснуться к великой культуре, - объяснила Валентина Матвиенко.

Кстати



В школах Киргизии учителя из России начнут преподавать с нового учебного года.