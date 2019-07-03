Россияне едут отдыхать в Беларусь

Безвизовый въезд, знание русского языка местными жителями, гостеприимство, недорогой отдых и вкусная еда являются главными критериями для россиян при выборе летних туристических поездок.

Аналитическое агентство "ТурСтат" проанализировало самые популярные маршруты для летних путешествий российских туристов по курортам СНГ, и в тройку лидеров попали курорты Беларуси.

Топ-5 курортов стран СНГ составляют курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Беларуси, курорты Апшерона на побережье Каспийского моря в Азербайджане и озеро Севан в Армении.

На курорты российские туристы приезжают в основном из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, с Южного Урала и из Восточной Сибири на 7-14 дней.

Средний бюджет отдыха составляет от 50 до 110 долларов в сутки. Дешевле отдых на Иссык-Куле (50 долларов в сутки) и Бурабае (70 долларов), дороже - на курортах Апшеронского полуострова на берегу Каспийского моря (110 долларов).