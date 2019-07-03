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03.07.2019 18:38
Рубрика: Экономика

Полмира в свободном доступе

Россияне могут посещать без виз 116 стран мира
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Тайвань продлил еще на год безвизовую программу для россиян. Всего сейчас им доступны для въезда без виз 116 стран.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Государства смягчают правила пересечения границы в борьбе за туристов. Тайвань открыл безвизовый въезд россиянам на срок до 14 дней в тестовом режиме в сентябре прошлого года до 31 июля этого года. Но успех программы вдохновил на продолжение. Поток российских туристов вырос на 65 процентов, и теперь без виз можно посещать остров до 31 июля 2020 года, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Тайваня.

За последние 10 лет число стран, куда россияне могут въезжать без визы, практически удвоилось

Привлечь туристов, смягчая визовый режим, сейчас стремятся многие страны. Согласно ежеквартальному Индексу паспортов, который составляет компания Henley & Partners, число стран, открывших для россиян безвизовый въезд, выросло почти в два раза за последние десять лет (в 2009 году были открыты только 60 стран).

Фото: Пресс-служба администрации Троицка
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В мировом рейтинге Россия по итогам второго квартала 2019 года заняла 51-е место из 109 возможных. Среди упомянутых 116 стран, например, Таиланд, Малайзия, Мальдивы, Вьетнам, в Европе - Черногория, Сербия, Албания, на Ближнем Востоке - Турция, Израиль, в Карибском бассейне - Куба, Ямайка, Доминикана, Багамы, многие страны Латинской Америки, в том числе Аргентина, Чили, Бразилия, Колумбия. Также без визы граждане России могут въезжать во многие африканские страны, включая Египет, Марокко, Тунис, Кению, ЮАР. Кстати, именно африканские страны в этом квартале "подкачали". Джибути и Бенин заменили визы, которые выдаются по прибытии, электронными. В результате в мировом рейтинге Россия переместилась вниз с 47-го места.

Переместились вниз рейтинга также США и Великобритания. Сейчас эти страны находятся на шестом месте, это самая низкая позиция, которую они занимали с 2010 года. А возглавили рейтинг, как и в прошлом квартале, Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира.

Фото: Роман Щербенков
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В международной практике визовая политика строится на паритетных началах. Но Россия, также стремясь преуспеть в привлечении иностранных туристов, решила от принципа взаимности отойти. С 1 июля в одностороннем порядке введены электронные визы в Калининградскую область для граждан 53 стран. Это не безвизовый въезд, но оформление документов стало существенно проще. Ранее электронные визы начали действовать для посещения Дальнего Востока. А с 2021 года этот режим будет распространен на всю территорию страны, заявили в Ростуризме.

Электронные визы - современный механизм, который доказал свою эффективность, пояснил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Оформляются такие визы достаточно оперативно по сравнению с обычным порядком. Но при этом выше уровень обеспечения безопасности по сравнению с безвизовым въездом", - говорит эксперт. Что касается принципа паритетности, то в отношении тех же европейских стран теперь это не так уж и актуально. "Шенгенские визы россиянам сейчас дают уже и на три года, и на пять лет. Мультивизу получили практически все, кто хотел, отказы минимальны", - отметил эксперт.

Экономика Туризм В мире Восточная Азия Тайвань
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