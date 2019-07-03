Сенаторы предложили приравнять семьи инвалидов к малоимущим

Семьи, в которых есть инвалиды, должны иметь одинаковые права на улучшение жилищных условий вне зависимости от доходов.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов в соавторстве с группой депутатов.

В статью 17 федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" предлагается внести изменение, позволяющее принимать инвалидов на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий независимо от их имущественного положения.

"Члены семей с инвалидами работают или получают пенсии, поскольку им нужно ухаживать за родственником с ограниченными возможностями здоровья, на что требуются немалые средства. Признать инвалида малоимущим и нуждающимся в жилом помещении проблематично, хотя он и его семья могут жить в плохих жилищных условиях", - пояснил Сергей Леонов.

Авторы подчеркивают, что таким семьям сложно доказать, что они нуждаются в улучшении жилищных условий. Для этого они должны быть признаны малоимущими.

Законопроект направлен на восстановление социальной справедливости по отношению к инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, которые ущемлены в объеме такой меры социальной поддержки, уверены парламентарии.