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03.07.2019 15:56
Рубрика: В мире

Северная Корея выпустила памятную монету с изображением ядерного оружия

Текст: Вероника Филонова

Во вторник Северная Корея представила новую памятную монету, которая подчеркивает денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает северокорейское агентство Yonhap.

Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации

Член Корейского совета по примирению и сотрудничеству Ли Сан Хен пояснил, что на монете, выпущенной в этом году Центральным банком КНДР, выгравированы слова "денуклеаризация Корейского полуострова" и "защита мира и безопасности во всем мире". Он также добавил, что на монете изображены три руки, сжимающие ядерный ракетоподобный объект, на котором написана буква "N".

Дизайн резко отличается от прошлогодней памятной монеты, на которой был изображен кулак, давящий на американский флаг, и ракета с надписью "США".

По мнению ряда экспертов, данная монета призвана показать успех Пхеньяна в попытках денуклеаризации КНДР.

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
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