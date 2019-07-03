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03.07.2019 21:15
Рубрика: В мире

Cильны дружбой

Отношения между Индией и Россией связаны огромной сердечностью народов
Текст: Кашмир Сингх (Президент Хиндустани Самадж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Хиндустани Самадж социально-культурная и литературная организация индийцев, живущих и работающих в России, с воодушевлением восприняла известие о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премьер-министру Индии господину Нарендре Моди высшей гражданской награды России - ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Фото: "Indian Films"
После большого перерыва на наши экраны выходит индийский фильм

Это свидетельствует о том, что отношения между Москвой и Дели связаны глубиной огромной сердечности народов наших стран. Мы уверены, что решение президента России даст новый импульс развитию двухсторонних отношений во всех областях жизни народов Индии и России.

Хиндустани Самадж со дня своего основания в 1957 году неустанно вносит свой посильный вклад в дело дальнейшего укрепления дружбы между нашими странами. Руководители Индии и России постоянно стремятся увеличить индийско-российский товарооборот. Мы убеждены, что дружба, проверенная временем, послужит на благо всего человечества.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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