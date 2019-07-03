Хиндустани Самадж социально-культурная и литературная организация индийцев, живущих и работающих в России, с воодушевлением восприняла известие о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премьер-министру Индии господину Нарендре Моди высшей гражданской награды России - ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Это свидетельствует о том, что отношения между Москвой и Дели связаны глубиной огромной сердечности народов наших стран. Мы уверены, что решение президента России даст новый импульс развитию двухсторонних отношений во всех областях жизни народов Индии и России.

Хиндустани Самадж со дня своего основания в 1957 году неустанно вносит свой посильный вклад в дело дальнейшего укрепления дружбы между нашими странами. Руководители Индии и России постоянно стремятся увеличить индийско-российский товарооборот. Мы убеждены, что дружба, проверенная временем, послужит на благо всего человечества.