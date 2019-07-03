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03.07.2019 21:14
Рубрика: Общество

Скворцова: С 2023 года гражданам будут возмещать затраты на лекарства

Текст: Ирина Невинная
В России начинается создание системы полного или частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при приобретении лекарств, назначенных врачом для амбулаторного лечения. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Система государственного возмещения позволит обеспечить бесплатными препаратами 100 процентов россиян, имеющих право на льготные лекарства, а для всех остальных категорий граждан появится дифференцированная система скидок.

В России появятся оригинальные и взаимозаменяемые лекарства

Система лекарственного возмещения также устранит дублирование федеральных и региональных льгот, так как в единую информационную базу человек будет попадать однократно на основе данных СНИЛС, рассказала министр порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы рассчитываем, что уже в 2022 году она может быть запущена. Для этого требуется полная цифровизация региональных медицинских и фармацевтических организаций, что будет обеспечено, согласно дорожной карте, к концу 2021 года", - сообщила Вероника Скворцова.

По словам министра, эта система позволит "кардинально изменить ситуацию и расширить права граждан на лекарственное обеспечение в амбулаторном сегменте, что будет иметь положительный эффект на показатели здоровья населения, демографии и экономического развития страны".

По данным Минздрава России, траты россиян на покупку лекарств в амбулаторном сегменте составляют около одного миллиарда рублей ежегодно.

Фото: Istock
Маркировку лекарств начнут с наиболее дорогостоящих препаратов

"Мы имеем хорошую систему оказания медицинской помощи на стационарном этапе. Очень динамично развиваются высокотехнологичные виды помощи, - прокомментировал инициативу научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко, академик РАН Рамил Хабриев. - Мы охватили наиболее уязвимые группы населения, требующие высокозатратных лекарственных средств. Но мы не решили основную проблему. У нас охват всего населения огромный. А льготников - 10-12 процентов от всего населения. Государство поддерживает их, обеспечивает медикаментами при амбулаторном лечении. А остальное население приобретает лекарства, зачастую дорогие, за свой счет. Поэтому, пока не будет организована эта программа, мы, конечно, будем иметь существенное ухудшение качества оказания медицинской помощи. Потому что это разрывает преемственность стационарного и амбулаторного этапов ведения пациента".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Все о перечнях лекарств
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