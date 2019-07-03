"Союзмультфильм" выпустит цикл мультиков об исчезающих русских словах

Художник Михаил Шемякин совместно с киностудией "Союзмультфильм" создаст цикл небольших анимационных фильмов, посвященных русским словам, которые постепенно выходят из повседневного употребления. О новом проекте художник рассказал в ходе рабочей встречи с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским.

"Первой темой, которую мы обсудили, был русский язык, который исчезает не по дням, а по часам, - отметил Михаил Шемякин. - Я уже много лет занимаюсь русскими говорами с Институтом лингвистики и диалектики. Это попытка обновить идею Александра Солженицына, который сделал первый словарь забытых русских слов - это те слова, которые, как он считал, можно снова воскресить".

Кроме того, художник подчеркнул, что проектом заинтересован "Первый канал". По словам Шемякина, в рамках утренней детской передачи ежедневно должен выходить короткий мультфильм об одном или нескольких устаревших словах. Художник полагает, что таким образом "ребенок будет узнавать новые забытые слова, которые будут в его сознание проникать".

Стоит отметить, что это не единственный новый проект "Союзмультфильма". Шемякин подчеркнул, что киностудия уже около двух лет участвует в работе над полнометражным российско-американским мультфильмом.