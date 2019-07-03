Созданы предпосылки для освобождения Кирилла Вышинского

На прошлой неделе Конституционный суд Украины признал не соответствующим Основному Закону положение об обязательном содержании под стражей тех, кого подозревают в совершении ряда преступлений. В октябре 2014 года Рада дополнила Уголовный кодекс положением о безальтернативном содержании под стражей лиц, которым предъявлены подозрения по статьям о терроризме, госизмене, сепаратизме и других преступлениях против основ госбезопасности. И вот почти пять лет спустя Конституционный суд решил, что помещение в СИЗО на основании чисто формального судебного решения (квалификации преступления) нарушает принцип верховенства права.
По сути, человек отправлялся в тюрьму еще до вынесения приговора, а срок содержания под стражей зависел от того, признается ли обвиняемый в приписываемых ему преступлениях. Как отмечают украинские СМИ, при президенте Петре Порошенко "государственные" статьи Уголовного кодекса активно использовались властями для расправы с неугодными. Нынешнее решение Конституционного суда может помочь освободить Вышинского, оказавшегося в предварительном заключении просто за то, что честно выполнял свои журналистские обязанности.