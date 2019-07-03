Созданы предпосылки для освобождения Кирилла Вышинского

В Киеве в среду прошло очередное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, на котором сторона защиты снова подала ходатайство об изменении меры пресечения и освобождении журналиста из СИЗО. Шансы на подобный исход на этот раз довольно велики.

На прошлой неделе Конституционный суд Украины признал не соответствующим Основному Закону положение об обязательном содержании под стражей тех, кого подозревают в совершении ряда преступлений. В октябре 2014 года Рада дополнила Уголовный кодекс положением о безальтернативном содержании под стражей лиц, которым предъявлены подозрения по статьям о терроризме, госизмене, сепаратизме и других преступлениях против основ госбезопасности. И вот почти пять лет спустя Конституционный суд решил, что помещение в СИЗО на основании чисто формального судебного решения (квалификации преступления) нарушает принцип верховенства права.

По сути, человек отправлялся в тюрьму еще до вынесения приговора, а срок содержания под стражей зависел от того, признается ли обвиняемый в приписываемых ему преступлениях. Как отмечают украинские СМИ, при президенте Петре Порошенко "государственные" статьи Уголовного кодекса активно использовались властями для расправы с неугодными. Нынешнее решение Конституционного суда может помочь освободить Вышинского, оказавшегося в предварительном заключении просто за то, что честно выполнял свои журналистские обязанности.