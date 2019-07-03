Созданы предпосылки для освобождения Кирилла Вышинского

Новости

Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 20:05
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 20:05
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 19:26
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 19:19
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 19:19
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 19:12
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 18:55
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 18:55
Путин назначил нового замглавы МЧС 18:36
Путин освободил от должностей трех генералов 18:34
Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат 18:34
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 18:24
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 18:22
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 18:19
Путин уволил сразу четырех генералов 18:17
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 18:16
На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей 18:14
У побережья Хорватии туристы увидели акулу 17:53
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров 17:50
Идея независимости проходит через все поколения белорусов 17:50
Гаспарян со слезами снялась с Уимблдона из-за травмы 17:50
Жителям Дальнего Востока в этом году будет доступна ипотека под 2% 17:49
На острове друидов нашли замаскированный под холм 4000-летний объект 17:47
Что готовит нам новый Hyundai Creta 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 19:51
Рубрика: В мире

Домашний арест вместо СИЗО?

Созданы предпосылки для освобождения Кирилла Вышинского
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
В Киеве в среду прошло очередное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, на котором сторона защиты снова подала ходатайство об изменении меры пресечения и освобождении журналиста из СИЗО. Шансы на подобный исход на этот раз довольно велики.
Фото: РИА Новости/Стрингер
Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского

На прошлой неделе Конституционный суд Украины признал не соответствующим Основному Закону положение об обязательном содержании под стражей тех, кого подозревают в совершении ряда преступлений. В октябре 2014 года Рада дополнила Уголовный кодекс положением о безальтернативном содержании под стражей лиц, которым предъявлены подозрения по статьям о терроризме, госизмене, сепаратизме и других преступлениях против основ госбезопасности. И вот почти пять лет спустя Конституционный суд решил, что помещение в СИЗО на основании чисто формального судебного решения (квалификации преступления) нарушает принцип верховенства права.

По сути, человек отправлялся в тюрьму еще до вынесения приговора, а срок содержания под стражей зависел от того, признается ли обвиняемый в приписываемых ему преступлениях. Как отмечают украинские СМИ, при президенте Петре Порошенко "государственные" статьи Уголовного кодекса активно использовались властями для расправы с неугодными. Нынешнее решение Конституционного суда может помочь освободить Вышинского, оказавшегося в предварительном заключении просто за то, что честно выполнял свои журналистские обязанности.

В мире экс-СССР Украина Российские журналисты на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Тюмени введен план "Перехват" после стрельбы в торговом центре
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России