"Спартак" представил форму на новый сезон

Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте опубликовал фотографии домашнего и гостевого комплектов игровой формы на предстоящий сезон-2019/20.

Отмечается, что при ее создании дизайнеры вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона "Спартака" в Тушине. В частности, это подчеркнуто в геометрическом сером орнаменте, нанесенном на традиционную полосу в районе груди, а также вырезом горловины в форме трапеции.

Домашнюю красную футболку дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый.

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.