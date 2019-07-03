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03.07.2019 13:16
Рубрика: Спорт

"Спартак" представил форму на новый сезон

Текст: Максим Домчев
Фото: spartak.com Фото: spartak.com
Фото: spartak.com

Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте опубликовал фотографии домашнего и гостевого комплектов игровой формы на предстоящий сезон-2019/20.

Фото: РИА Новости
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Отмечается, что при ее создании дизайнеры вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона "Спартака" в Тушине. В частности, это подчеркнуто в геометрическом сером орнаменте, нанесенном на традиционную полосу в районе груди, а также вырезом горловины в форме трапеции.

Домашнюю красную футболку дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый.

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани. Материал создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити.

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