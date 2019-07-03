Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли

За итальянца во втором раунде проголосовали 345 депутатов Европарламента, что позволило ему заручиться требуемой поддержкой абсолютного большинства парламентариев.

Нового спикера удалось избрать только в ходе второго раунда голосования. В первом раунде ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютного большинства голосов. Примечательно, что Сассоли набрал больше всех голосов и в первом раунде - свои голоса за него отдали 325 депутатов. Всего было зарегистрировано 667 бюллетеней.

Сассоли - 63-летний итальянский журналист и политик из Флоренции, с 2014 года являлся заместителем председателя Европарламента.