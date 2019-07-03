У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Стало известно, сколько Mi Band 4 работает без подзарядки

03.07.2019,  
13:54
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Время автономной работы браслета Xiaomi Mi Band 4 в активном режиме использования почти достигает одной недели. К такому выводу пришли сотрудники издания 4PDA, которые провели масштабный тест.

"Нагрузив" устройство по максимуму (сообщения из мессенджеров, уведомления о звонках и SMS, обновления погоды, события из календаря), исследователи активно использовали Mi Band 4 каждый день. Браслет был постоянно подключен к смартфону по Bluetooth 4.2, яркость экрана составила три пункта из пяти, каждые десять минут замерялся пульс, работала функция отслеживания качества сна. В выходные дни к этому добавлялись тренировки на велосипеде.

Конец эпохи. Xiaomi отказалась выпускать дешевые и большие смартфоны Mi Max
Назван самый быстрый Android-смартфон. Он стоит 29 тысяч рублей

Первые дни браслет использовался особенно активно - владелец активно знакомился с новыми функциями и настраивал девайс. Поэтому расход батареи был повышенным - 10-11 процентов в день.

В среднем же Mi Band 4 показал расход на уровне 8 процентов в день, а общее время работы составило 6 дней и 16 с половиной часов. На полную зарядку браслета от 10-ваттного адаптера ушел 1 час 40 минут времени.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: iStock
В Китае на смартфоны туристов начали ставить следящие приложения 14:05
Xiaomi Mi 9T начал продаваться в России. Названа цена 28.06.2019
Для тех, кто не хочет Pocophone F1. Обзор Samsung Galaxy A70 28.06.2019
Xiaomi
Не спешите обновляться. Xiaomi Mi 9 SE "умерли" из-за новой MIUI 27.06.2019
Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей 26.06.2019
фитнес-трекеры
Можно брать. Xiaomi Mi Band 4 появился на AliExpress 17.06.2019
Названа дата выпуска браслета Xiaomi Mi Band 4. Покупать сразу или ждать? 05.06.2019