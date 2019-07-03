Стало известно, сколько Mi Band 4 работает без подзарядки

Время автономной работы браслета Xiaomi Mi Band 4 в активном режиме использования почти достигает одной недели. К такому выводу пришли сотрудники издания 4PDA, которые провели масштабный тест.

"Нагрузив" устройство по максимуму (сообщения из мессенджеров, уведомления о звонках и SMS, обновления погоды, события из календаря), исследователи активно использовали Mi Band 4 каждый день. Браслет был постоянно подключен к смартфону по Bluetooth 4.2, яркость экрана составила три пункта из пяти, каждые десять минут замерялся пульс, работала функция отслеживания качества сна. В выходные дни к этому добавлялись тренировки на велосипеде.

Первые дни браслет использовался особенно активно - владелец активно знакомился с новыми функциями и настраивал девайс. Поэтому расход батареи был повышенным - 10-11 процентов в день.

В среднем же Mi Band 4 показал расход на уровне 8 процентов в день, а общее время работы составило 6 дней и 16 с половиной часов. На полную зарядку браслета от 10-ваттного адаптера ушел 1 час 40 минут времени.