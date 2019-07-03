Страховые компании усилили конкуренцию на рынке ОСАГО

Российские страховые компании усилили конкурентную борьбу за клиентов, оформляющих полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Так, в начале июня 2019 года Российский союз автостраховщиков сообщил, что для легковых автомобилей физических лиц средняя цена полиса ОСАГО за январь-май 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 процента, а для легковых автомобилей юридических лиц - на 13,5 процента.

В частности, о стремлении к первым позициям на рынке "автогражданки" заявили в "Ингосстрахе", который ранее традиционно лидировал в другой сфере автострахования - КАСКО.

- Рынок КАСКО и рынок ОСАГО ведут себя по-разному: еще несколько лет назад рынок КАСКО составлял 240 миллиардов рублей, а ОСАГО - 180-190. Сейчас все в общем-то наоборот: рынок КАСКО - это 170 миллиардов, ОСАГО - 230.

Общая убыточность на рынке ОСАГО пошла вниз, и мы приняли решение, что нам на этом рынке нужно присутствовать более значимо, - комментирует заместитель генерального директора по розничному бизнесу СПАО "Ингосстрах" Алексей Власов. - Влияние оказало несколько факторов - например, ужесточение законодательства с точки зрения противодействия не только страховым мошенничествам, но и бытовым мошенничествам - так мы называем работу некоторых автоюристов.

Тем не менее, эксперт прогнозирует рост убыточности рынка ОСАГО в случае отмены территориальных коэффициентов согласно планам. Скомпенсировать это, по его мнению, не сможет даже вступающая в силу в сентябре 2019 года поправка к закону об ОСАГО, подразумевающая возможность устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30 процентов выше или ниже базового тарифа (впоследствии этот коридор планируется расширить до 40 процентов). Как отмечает Алексей Власов, территориальные коэффициенты дифференцируют цену полиса гораздо значительнее - в 2 и более раза:

- Отмена коэффициентов снизит стоимость полисов, а убытков при этом меньше не станет. Предположим, убыточность рынка ОСАГО в Москве сейчас составляет 50 процентов. После отмены коэффициентов она составит 100 процентов, а на рынках Краснодара, Ставрополя, Ростова может быть и 200 процентов, и 300, - считает эксперт.

По данным Центробанка, на конец 2018 года комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) ОСАГО снизился до 87,9 процентов. Такие данные содержатся в обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2018 года - первый квартал 2019 года. Это показывает, что рынок ОСАГО к 2019 году стал прибыльным: ККУ рассчитывается как соотношение совершенных выплат и других расходов к страховой премии. Если он выше 100 процентов, рынок убыточен. По итогам 2017 года ККУ ОСАГО составлял 101,4 процента.

При этом, по данным РСА, на рынке ОСАГО уже началась коррекция: выплаты подросли, поступления упали. В мае 2019 года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась на 6,7% по сравнению с маем 2018 года, а средняя выплата за май стала на 4,9% выше, чем было в мае 2018 года. Но на стоимости полиса это в ближайшее время не скажется.

- Пока конкуренция все еще сильна и, уверен, средняя премия по обязательной "автогражданке" пока расти не будет, - считает президент РСА Игорь Юргенс.