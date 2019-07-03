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Рубрика: Власть

Клянитесь, ваша честь

Судьям отведут месяц на принесение присяги
Текст: Ксения Кривенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фиксированный срок, в течение которого судья должен принести присягу - месяц после назначения на должность.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Как сообщил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в настоящее время срок принесения судьей присяги не регламентирован.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Каждый судья, которого в первый раз назначили на должность, должен принести присягу в торжественной обстановке. Таким образом он выражает свою готовность исполнять определенные требования и ограничения. И именно с момента завершения принятия присяги он считается вступившим в должность и приобретает особый конституционно-правовой статус.

Как считают законодатели, месяц - оптимальный срок для подготовки к такой процедуре. Нарушить его можно будет только по уважительной причине. Например, если судья заболел.

"Принятые изменения позволяют не только конкретизировать срок принесения присяги вновь избранным судьям, но также четко ограничивают максимальные сроки вступления судьи в должность и начала исполнения им своих должностных обязанностей по осуществлению правосудия", - отметил Павел Крашенинников.

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Возможно, кому-то изменения покажутся техническими, но для судей очень важны процедуры, и мелочей здесь нет. Принесение присяги - один из ключевых моментов в карьере человека в мантии. Если же судья не проникнется важностью слов своей клятвы и потом как-нибудь нарушит присягу, то будет строго наказан. Или - не строго, в зависимости от степени нарушения.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Кстати, сейчас меняются и некоторые правила наказания судей. В частности, будут расширены полномочия Высшей квалификационной коллегии судей. Она сможет снижать дисциплинарное наказание судьям, если, на ее взгляд, региональная коллегия обошлась с проштрафившимся слишком сурово.

"Согласно изменениям, если по результатам рассмотрения жалобы Высшая квалификационная коллегия судей РФ придет к выводу о несоразмерности дисциплинарного взыскания тяжести совершенного проступка, коллегия сможет его изменять, - отметил Павел Крашенинников. - С учетом расширения видов дисциплинарных взысканий это позволит более адекватно реагировать на те или иные дисциплинарные проступки судьи и принимать более справедливые решения".

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