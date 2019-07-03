Тегеран подредактировал "ядерную сделку" с Европой

С 7 июля Иран будет считать себя свободным от части своих обязательств в рамках "ядерной сделки". При этом новых дипломатических инициатив в этом направлении не просматривается. Напротив, Тегеран и Вашингтон подняли градус конфликта, обмениваясь жесткими заявлениями, в то время как европейские страны, подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий по иранской атомной программе, выглядят статистами, которые не в состоянии держать данное ими слово. Иранцев трудно обвинить в непоследовательности. Напротив, они заранее объявили о предстоящих решениях в расчете, что это заставит других участников "ядерной сделки" зашевелиться.

В среду президент Ирана Хасан Роухани обозначил утратившие актуальность пункты соглашения. В частности, Тегеран увеличит лимит накопления урана, превысив ранее оговоренную планку в 300 килограммов, поднимет степень его обогащения выше допустимых 3,67 процента и приступит к модернизации атомного реактора в Араке, который, по оценкам экспертов, в состоянии производить оружейный плутоний. Иранцы считают, что после выхода США из атомного договора европейцы их обманули. Они уклоняются от выполнения важнейших положений документа, опасаясь американских санкций, и лишь кормят Тегеран "завтраками". По словам Роухани, если на данном этапе его страна "не пойдет на сокращение своих обязательств, то ядерная сделка окончательно прекратит свое существование". Однако попытки Тегерана добиться значимых уступок, припугнув Францию, Германию и Британию возобновлением в полном объеме ядерной программы, могут возыметь обратный эффект. В конце прошлой недели после долгих проволочек Евросоюз все же запустил механизм торговли с Ираном в обход американских санкций. Эту систему платежей без использования долларов США на первом этапе применят для поставок в Иран медикаментов, продовольствия, оборудования, которые не подпадают под ограничительные меры со стороны Вашингтона. Перечень товаров в Европе объясняют желанием проверить эффективность придуманной схемы. Впрочем, твердых гарантий, что новая система платежей в перспективе будет задействована для закупки попавшей под американские санкции иранской нефти, у Тегерана нет.

В свою очередь министры иностранных дел Германии, Франции, Британии недовольны тем, что в Иране не оценили их смелость по противодействию американским санкциям и изворотливость в создании обходного финансового механизма. Они призвали президента Роухани отказаться от действий, подрывающих ядерное соглашение, справедливо опасаясь, что, сделав первый шаг назад, Иран уже не остановится.

Свою оценку нынешнего "эскалационного скачка" дали в Москве. Россия призвала европейских участников атомной сделки к сдержанности, а Иран - к предельной ответственности. Впрочем, разогреваться нынешняя ситуация начала давно и вариантов сохранить ядерные договоренности остается не много. Европа, и это стало очевидным после выхода Вашингтона из Всеобъемлющего соглашения, тянула время будучи не в состоянии удержать сделку с Ираном на плаву. В свою очередь в политической элите Ирана немало тех, кто изначально считал исторической ошибкой договоренности с США по добровольному ограничению ядерных амбиций Тегерана.

Решение Ирана отказаться от ряда положений ядерной сделки создает "эффект домино", при котором Европа в конечном итоге постепенно полностью перейдет на сторону Вашингтона и присоединится к американским санкциям. Этот процесс ускорится по мере того, как Тегеран будет публично объявлять о шагах, создающих условия для производства ядерного оружия. "Они знают, что делают. Они знают, с чем играют. По-моему, они играют с огнем", - прокомментировал президент США Дональд Трамп зафиксированное МАГАТЭ превышение Ираном лимита по запасам обогащенного урана.

Усугубляют кризис воинственные заявления иранских политиков. На днях глава комитета по вопросам нацбезопасности иранского парламента Моджаб Зоннур заявил, что в случае нападения США на его страну "Израилю останется жить всего полчаса". И не совсем понятно, что это было - личное мнение политика или часть военного плана возмездия, который есть в распоряжении иранских военных. В Израиле на выступление Зоннура отреагировали сдержанно. Однако выступая на Герцлийской конференции, глава политической разведки "Моссад" Йоси Коэн утверждал: иранские угрозы, которыми сыплют в адрес ближневосточных соседей, дают Тель-Авиву "краткосрочную возможность достичь общего мирного соглашения со всеми арабскими странами". "Другого такого шанса может не быть", - предупредил Коэн.

Трудно не согласиться с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, обвинившим Евросоюз в неспособности выполнить в полном объеме европейскую часть ядерной сделки. Однако ядерный шантаж мирового сообщества со стороны Тегерана, какими бы причинами он не был обусловлен, также не способствует урегулированию кризиса и укрепляет позиции США и Израиля, готовых задействовать силу, чтобы не допустить превращения Ирана в обладающее ядерным оружием государство.