У берегов Мексики ураган "Барбара" усилился до 4 категории

У берегов Мексики сформировавшийся над Тихим океаном ураган "Барбара" усилился до четвертой категории.

Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 250 км/час, порывы до 260 км/час. Сейчас тропический шторм находится недалеко от полуострова Нижняя Калифорния. В среду он может обрушиться на юго-западное побережье Мексики.

Ураган - тип циклона, который возникает над теплой морской поверхностью в тропических широтах и сопровождается мощными грозами, ливнями и штормовым ветром. На Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии такие циклоны называются тайфунами, а в Северной и Южной Америке - ураганами.