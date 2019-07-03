У побережья Хорватии туристы увидели акулу

Отдыхающие курортного города Шибеник увидели в море акулу. Она медленно проплыла в непосредственной близости от пляжа и была хорошо видна на мелководье, сообщает портал газеты Focus.

Один из гостей снял акулу на камеру смартфона. Местные жители говорят, что раньше ничего подобного в этих местах не встречали. Очевидцев особенно поразило то, что она появилась совсем близко от берега в пляжной зоне. Администрация заявила, что в разгар сезона все находится под контролем.

Специалисты работают с видео, чтобы определить вид акулы. По некоторым данным, в Средиземном море водится сорок разновидностей акул, большинство из них безвредные. Встречаются также голубые и наиболее опасные белые акулы. Единственный случай нападения акулы с фатальным исходом был зафиксирован 13 июля 1955 года на черногорском побережье.