Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания

У некоторых людей после употребления алкоголя появляется выраженный прилив крови к лицу. Это может сигнализировать о повышенном риске серьезных проблем со здоровьем, таких как артериальная гипертензия и некоторые виды рака, сообщило издание MedicalNewsToday.

Авторы публикации сослались на результаты двух исследований. В первом исследовании (его результаты были опубликованы в специализированном журнале Alcoholizm: clinical&experimental research) группа корейских ученых рассмотрела различия в уровне кровяного давления у двух групп мужчин. У участников первой группы после приема алкоголя проявлялась гиперемия, а у мужчин из второй группы такого эффекта не наблюдалось. Во время наблюдений учитывались также возраст, вес, приверженность курению и уровень физических нагрузок. В итоге ученые пришли к выводу: мужчины, которые краснели после употребления алкоголя, имели значительно более высокий риск гипертонии, когда они выпивали четыре и более стандартных доз алкоголя в неделю.

Авторы еще одного исследования (результаты опубликованы в 2017 году в NSBI) установили связь между покраснением лица после употребления алкоголя и угрозой заболеть раком. Мужчины, выходцы из Восточной Азии, с гиперемией лица имели более высокий риск развития рака горла и рака пищевода по сравнению с теми, кто на алкоголь не реагировал.

В публикации отмечается, что описанный побочный эффект употребления алкоголя чаще встречается у людей восточноазиатского происхождения. Это связано с пониженным уровнем (иногда полным отсутствием) фермента, участвующего в расщеплении этанола, у людей с определенным генотипом. В результате в организме накапливается один из продуктов распада этанола - токсичный ацетальдегид. Покраснение лица - это реакция сосудов на повышенные его концентрации в крови.

При этом, если человек злоупотребляет спиртными напитками, ацетальдегид может накапливаться и отравлять организм и при нормальном уровне образования фермента.

Избыток ацетальдегида в качестве немедленной реакции после неумеренного возлияния также может вызвать тошноту и учащенное сердцебиение. Длительная интоксикация организма, как уже сказано выше, чревата фактически смертельно опасными расстройствами здоровья.