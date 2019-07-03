В Кремле потребовали реакции в случае роста тарифов на вывоз мусора

Рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) не должен быть галопирующим. Если это происходит, власти обязаны на это реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством.

Как доложил вице-премьер Алексей Гордеев, с 1 января стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО увеличилась с 66 рублей на человека до 92,5 рубля в месяц. Это среднее значение, разброс в разрезе регионов достаточно большой, уточнил он.

Президент призвал кабмин контролировать, чтобы регионы "не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".

- Если необходимо, также как и в других случаях, нужно анализировать финансовое состояние регионов. Кому-то нужно целевую адресную поддержку оказывать, - посоветовал российский лидер.

Обращаясь к Гордееву, он призвал более тщательно подходить к вопросу контроля. "Если бы это было так, не было бы роста тарифов в разы", - заявил президент.

Как рассказал вице-премьер, механизм оплаты услуги по вывозу бытового мусора для граждан в ближайшее время должен измениться. Они будут платить не "по нормативам", а по фактическому объему накопленного мусора. Это будет более понятная и справедливая оплата, считает Гордеев.

Кроме того, по его словам, "предполагается введение раздельного сбора двух фракций отходов - сухая упаковка и органический мусор".

- Следующим шагом станет освобождение граждан от необходимости платить за вывоз сухого мусора, поскольку эта упаковка будет поступать во вторичный оборот как сырье для переработки, - сообщил собеседник президента.