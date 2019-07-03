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03.07.2019 18:05
Рубрика: Экономика

В Кремле потребовали реакции в случае роста тарифов на вывоз мусора

Текст: Татьяна Замахина
Рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) не должен быть галопирующим. Если это происходит, власти обязаны на это реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Как доложил вице-премьер Алексей Гордеев, с 1 января стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО увеличилась с 66 рублей на человека до 92,5 рубля в месяц. Это среднее значение, разброс в разрезе регионов достаточно большой, уточнил он.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Президент призвал кабмин контролировать, чтобы регионы "не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".

- Если необходимо, также как и в других случаях, нужно анализировать финансовое состояние регионов. Кому-то нужно целевую адресную поддержку оказывать, - посоветовал российский лидер.

Обращаясь к Гордееву, он призвал более тщательно подходить к вопросу контроля. "Если бы это было так, не было бы роста тарифов в разы", - заявил президент.

Как рассказал вице-премьер, механизм оплаты услуги по вывозу бытового мусора для граждан в ближайшее время должен измениться. Они будут платить не "по нормативам", а по фактическому объему накопленного мусора. Это будет более понятная и справедливая оплата, считает Гордеев.

Кроме того, по его словам, "предполагается введение раздельного сбора двух фракций отходов - сухая упаковка и органический мусор".

- Следующим шагом станет освобождение граждан от необходимости платить за вывоз сухого мусора, поскольку эта упаковка будет поступать во вторичный оборот как сырье для переработки, - сообщил собеседник президента.

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