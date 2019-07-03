В Минске триумфально завершились II Европейские игры

Минск и его многочисленные гости простились со II Европейскими играми . Россияне и белорусы по-братски разделили победу, заняв первую и вторую ступеньки пьедестала в медальном зачете. Но не только эмоции от спортивных побед увезли с собой участники и болельщики. Они взяли домой частичку Беларуси, ее гостеприимства и душевности. Выступая на церемонии торжественного закрытия II Европейских игр, Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал такие слова:

- Я обращаюсь к гостям нашей страны и города-героя Минска: вы посетили страну красивую и очень уютную для жизни и отдыха, познакомились с добрым и трудолюбивым народом, живущим без войн, потрясений и конфликтов. И если вы снова захотите услышать тишину, приезжайте к нам в Беларусь.

В церемонии закрытия Игр принял участие Президент России Владимир Путин. Во время неформальной встречи в государственной резиденции "Заславль" Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге сувениры II Европейских игр, в том числе их яркий символ - лисенка Лесика.

А накануне в Минске шумно и весело прошли Дни культуры России и Беларуси. В субботу улыбчивые барышни в национальных костюмах и кокошниках угощали гостей сушками и пряниками, а также поили чаем из 50-литрового самовара. Ароматного напитка хватило, чтобы угостить всех желающих. А после, чтобы минчане и гости не заскучали, им предлагали сделать куклу из соломы, поучаствовать в турнире по шахматам-таврелям и приготовить ягодный десерт "Анна Павлова", названный в честь легендарной балерины.

Концерты, организованные российской стороной, собрали тысячи белорусских зрителей. "Спасибо, Минск", - кричал со сцены рэпер Тимати, а разгоряченная толпа скандировала в ответ: "Браво!" Российского артиста в Минске приняли как своего. Среди публики были замечены и белорусские артисты: Алена Ланская пришла сделать яркий снимок для своей странички в Инстаграме.

Боксер Дмитрий Асанов признался: Нас так поддерживали, что не передать словами. Болели и белорусы, и россияне

День культуры России стал местом встречи белорусских и российских фехтовальщиков. Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, девятикратная чемпионка мира Галина Горохова, приехавшая из России, в этот вечер не могла наговориться с белорусским коллегой олимпийским чемпионом Николаем Алехиным. Галина Евгеньевна обратила внимание, что с распадом СССР уровень подготовки атлетов значительно упал:

- У нас была очень высокая конкуренция: попасть в сборную СССР было все равно, что сейчас выйти на уровень чемпионата Европы. Когда границы государств закрылись, все стали вариться в собственном соку. Обмен опытом и спортсменами во­зобновился с созданием Союзного государства. Появились общие турниры, совместные тренировки и сборы. Я с удовольствием побывала на II Европейских играх. Восхищена современными белорусскими спортивными сооружениями.

Николай Алехин всегда рад встрече с коллегами:

- Юношам и девушкам, которые сегодня куют медали, хочется пожелать быть такими же дружными, как и мы. Несмотря на то что часть бывшего состава сборной Союза оказалась по одну сторону границы, а часть - по другую, мы постоянно встречаемся.

То, что сохранение такой общности - межнациональная идея Союзного государства, считает и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев:

- Приезд в Минск Президента России можно трактовать как поддержку особых отношений между двумя государствами, новых планов и интеграционной повестки. А еще это свидетельство доброго и искреннего отношения к миллионам граждан наших стран, которые в рамках союзного договора имеют право беспрепятственно выбирать место работы, жительства, лечения и отдыха. Повестка Союзного государства будет расширяться.

В пользу еще более тесной интеграции высказываются и спорт­смены двух стран, которые, кстати, в общем медальном зачете оказались рядом: российские атлеты с их 109 медалями на первом месте, а белорусские с 69 - на втором. Дух соперничества в их отношениях заметен только на аренах. Нередко после окончания собственных соревнований белорусы приходили поболеть за россиян. С теплотой о стране-соседке отзывались и медалисты, которых в воскресенье чествовали в фан-зоне у Дворца спорта в День культуры Беларуси. Обладатель бронзовой медали по самбо Степан Попов собирается в отпуск в Россию:

- Сегодня мне немного грустно, что все закончилось, но в то же время и радостно, что этот праздник состоялся. В нашем городе прошло потрясающее спортивное событие. Конечно, я хотел бы завоевать "золото". Но в спорте не все получается так, как мы желаем. Уже скоро я уезжаю с семьей в отпуск - неделю будем наслаждаться красотами России.

Будет скучать по Играм и золотой медалист, боксер Дмитрий Асанов:

- Нас так поддерживали, что не передать словами. Болели и белорусы, и россияне. Надеюсь, фанаты, которые с нами сегодня фотографировались, будут поддерживать всегда. Потому что ни один спортсмен не сможет всегда радовать болельщиков золотыми медалями - бывают травмы и падения, а поддержка и помощь нужны нам всегда.