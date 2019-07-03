В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России

Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8 процента). Еще почти столько же, 22,9 процента, от болезней системы кровообращения.

Третье место в этом печальном рейтинге занимают внешние причины - 19,2 процента. Об этом рассказали "РГ" в Минздраве России.

Коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста (данные на 2017 год, более свежих еще нет). По сравнению с 2016 годом показатель снизился на 6,9 процента.

Меньше всего трудоспособных женщин умирает в Ингушетии, Дагестане, Чечне. Больше всего - в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области.

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