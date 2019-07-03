В Москве объяснили, зачем нужно ездить на G20

Если задача G20 - не допустить очередного кризиса и скатывания к масштабной войне, а такая опасность существует, то на встречах "двадцатки" надо исследовать разные тренды развития. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, выступая на дискуссии в Международном клубе "Валдай", посвященной итогам саммита "двадцатки", который состоялся в конце июня в Осаке.

На встрече помимо Панкина присутствовали замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Главный вопрос дискуссии: есть ли польза для России от ежегодных встреч клуба правительств и глав ЦБ с развитой и развивающейся экономикой?

По словам Александра Панкина, международные форматы такого плана вообще очень полезны, "чтобы оставаться в курсе трендов, а также чтобы иметь возможность делать долгосрочные прогнозы". "Взаимодействие в рамках G20 позволяет нам смягчить многие явления, - считает Лукаш. - Нынешняя повестка "двадцатки" полностью соответствует интересам России, например, в плане развития цифровой экономики, альтернативной энергетики и других относительно новых трендов".По ее словам, реализуемые в России проекты модернизации в самых различных отраслях также полностью совпадают с мировыми трендами и программами ООН, в том числе по ликвидации глобального неравенства во всех сферах.

Еще пример - работа в области искусственного интеллекта. "У нас в ближайшее время должна быть принята собственная стратегия по развитию искусственного интеллекта, - напомнила Лукаш. - Это стало возможным в том числе и благодаря тому, что страны "двадцатки" договорились о единых подходах и рекомендациях, каким образом сделать так, чтобы новые технологии искусственного интеллекта прежде всего способствовали развитию человека, а не подвергли мир какой-то тотальной роботизации".

Еще один аспект - старение населения земли. "Тема будет оставаться одной из основных в финансовом блоке на саммитах G20, - подчеркнул Сергей Сторчак. - На нынешнем саммите тему старения населения в заявлении министров финансов разделили на шесть или семь отдельных самостоятельных треков".

Главная польза от G20, как считают все три эксперта, собравшиеся в клубе "Валдай", - это международная дискуссия и обсуждение с коллегами из других стран общемировых трендов. "Мы работаем на таких мероприятиях все вместе с представителями самых разных регионов, и это дает нам возможность уточнить, каковы национальные интересы у наших партнеров, - пояснил Сторчак. - Также на "двадцатке" есть возможность, например, получить рекомендации касательно путей решения различных проблем, чтобы не повторять ошибки прошлого".

В G20 стараются не включать в повестку самые конфликтные темы, что помогает вести обсуждение в конструктивном русле

"На "двадцатке" есть возможность выработать общий подход по разным проблемам, в том числе и тем, которые на первый взгляд кажутся завязанными на отношения отдельных стран, - считает Лукаш. - Та же торговая война между США и Китаем, безусловно, принесет множество трудностей всему миру, если будут вводиться все новые и новые тарифные ограничения, а значит, к этому надо подготовиться".

Кроме того, по мнению шерпы, у "двадцатки" есть и еще одно достоинство - на ее повестку стараются не выносить самые конфликтные темы, что помогает присутствующим снизить накал и вести обсуждение в конструктивном русле. А если такие темы и выносятся, как, например, эпидемия Эбола в 2014 году, то в итоге стороны вырабатывают какие-то решения, которые становятся базой для дальнейших действий. Например, отмечает Лукаш, бороться на международном уровне с продолжающейся сейчас в Демократической Республике Конго новой вспышкой Эбола стало легче благодаря в том числе и предыдущим обсуждениям этой проблемы на встречах в рамках G20.

Еще один плюс G20, по мнению экспертов, в том, что там собираются различные группы, которые занимаются самыми разными направлениями - торговля, энергетика, нефть, экология и так далее. Не так давно даже появилась "женская двадцатка", занимающаяся всем спектром проблем женщин. Кстати, в том, что такие группы появились, есть большая заслуга России - в 2013 году, во время председательства нашей страны в G20, Москва приложила много усилий для того, чтобы они начали работать.

Впрочем, не все эти группы одинаково полезны. Так, по мнению Сторчака, финансовая группа "опаздывает со своими рекомендациями года на два".

Тем не менее польза от таких встреч все равно очевидна, полагают собравшиеся в клубе "Валдай" эксперты. "G20 теперь - это совокупность ряда функций, в том числе и для предотвращения пожара, - отметил Панкин. - Чтобы предотвратить пожар, надо не только следить за проводкой, но и за новыми технологиями. Задача "двадцатки" - не допустить очередного глобального кризиса, но если кризис будет, а он, наверное, все-таки произойдет, то надо хотя бы создать условия для его смягчения".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"