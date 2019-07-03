В Раде предложили запретить нецензурную брань в СМИ

Законопроект "О противодействии сквернословию" разработал председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. В пояснительной записке к документу говорится, что его задача - борьба с использованием нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете.

Документом предлагается создать список слов, которые запрещены к употреблению в эфире, а также создание системы мониторинга его выполнения. За нарушение предусматривается административная ответственность.

"Установить ответственность для телерадиоорганизаций в размере 10% размера лицензионного сбора за трансляции аудиовизуальных произведений (кроме фильмов), передач, в частности информационных и информационно-аналитических эфиров, программ и / или их видеосюжетов и других любых материалов, содержащих сквернословие", - говорится в тексте законопроекта. Кроме того, административная ответственность устанавливается и за распространение материалов, содержащих нецензурную брань, средствами массовой информации или в сети интернет.

По задумке автора, штраф будет составлять от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 до 4,5 доллара по текущему курсу), общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Полученные от уплаты штрафов за сквернословие средства предлагается направить на поддержку и развитие Украинского культурного фонда.