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Рубрика: Общество

Незаменимых нет

В России появятся оригинальные, воспроизведенные и взаимозаменяемые лекарства
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Оригинальные лекарственные препараты и дженерики вскоре станут субъектами правового регулирования. А перечень взаимозаменяемых лекарств будет регулярно обновляться с уточнением вновь открывающихся побочных эффектов и публиковаться в интернете.

Произойдет это, если депутаты Госдумы поддержат проект поправок в закон об обращении лекарственных средств разработанный Минздравом России и внесенный в нижнюю палату парламента правительством России. "Оригинальные лекарства - это те, которые впервые выведены на рынок. До определенного времени - в течение нескольких десятков лет - они находятся под патентной защитой, а затем их можно воспроизводить. Иными словами, любой производитель может воспроизвести молекулу действующего вещества и создать на ее основе свое лекарство с похожими свойствами", - пояснил "Российской газете" генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Но это уже будет воспроизведенный препарат - дженерик. Например, средства от аллергии "Кларитин" - изобретение американских фармацевтов, но сегодня существуют уже десятки аналогов с действующим веществом лоратадин.

Покупая лекарства подешевле, пациенты зачастую забывают об их побочных эффектах

По словам Шуляка, в настоящий момент в России не существует правового регулирования отнесения лекарственных препаратов к оригинальным или воспроизведенным. Никто не обязывает держателей регистрационных удостоверений лекарственных средств вносить в инструкции по их применению дополнительную информацию о выявленных побочных эффектах. А это очень важный момент. Зачастую люди, чтобы сэкономить, покупают лекарства подешевле. Фармацевты при этом говорят, что и у дорогих , и у более дешевых лекарств одно действующее вещество. Но лекарство же состоит не только из одной молекулы. Каждый производитель добавляет что-то свое. В результате у вроде бы схожих лекарств могут возникать разные побочные эффекты. Разработанный минздравом законопроект обязывает держателей регистрационных удостоверений лекарств вносить в течение 40 рабочих дней в инструкции по применению сведения об открывшихся побочных действиях.

Маркировку лекарств начнут с наиболее дорогостоящих препаратов
Общество Здоровье Правительство Минздрав
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