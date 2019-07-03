В США ресторан приобрел популярность благодаря необычному пункту в меню

Небольшой придорожный ресторанчик, расположенный в городе Норт-Литл-Рок, что в штате Арканзас, неожиданно приобрел небывалую популярность в американских социальных сетях. Этому поспособствовало добавление в меню ресторана всего одной позиции - "Моя девушка не голодна". Заказав ее, к вашей порции всего за 4,25 доллара добавят дополнительную порцию картофеля фри, и на выбор 2 куриных крылышка или 3 сырные палочки.

Владельцы этого заведения, похоже, первыми нашли решение одной из самых известных и старых особенностей поведения мужчин и женщин на свиданиях в ресторанах. Подобных историй из жизни описано в сети предостаточно - молодой человек приглашает девушку в ресторан, спрашивает, что она будет заказывать, в ответ слышит "ничего, я не голодна". В итоге - она съедает половину заказанной им порции. "И так происходит все время", так по крайней мере считают многие из тех, кто оставил комментарий под размещенной посетителем ресторана, Крисом Числером, в Facebook фотографией нового меню.

Женская аудитория ведущих социальных сетей положительно и с юмором отреагировала на подход ресторана. Многие девушки подтвердили тот факт, что постоянно съедают что-то с тарелки своего молодого человека. Ряд комментариев от замужних женщин выявил и другой тренд - заказанная мужем еда, кажется им более вкусной и привлекательной, поэтому он нет-нет, да и возьмут кусочек. Американская телеведущая Марсела Робертсон призналась, что с ней это происходит постоянно. "Я делаю это постоянно. Я не голодна…но как только приносят его еду, моя вилка тут же оказывается в его тарелке", - написала она в Twitter.