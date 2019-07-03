Видео: В Мексике мэр города женился на крокодилице

Мэр мексиканского города Сан Педро Уамелула, Виктор Агилар, "женился" на каймане женского пола. Как сообщает издание El Sol de Mexico, глава города принял участие в ежегодном древнем ритуале, где градоначальник заключает условный брак с рептилией перед началом сельскохозяйственного сезона. Обряд символизирует единение человека с природой и призван обеспечить богатый урожай.

Традиционно рептилию готовят к празднику женщины местной общины. Невесту одевают в белое платье, а ее пасть перевязывают нарядной лентой. Как шутят жители, делается это для того, чтобы не получить от нее неожиданное "нет" в виде укуса на предложение руки и сердца. После завершения всех матримониальных процедур, кстати, к алтарю рептилию на руках несет настоящая крестная, жених, в данном случае мэр, целует невесту. Далее, как водится на подобных торжествах, начинаются народные гуляния, на которые приглашаются все жители города.

"Мы делаем это каждый год, чтобы попросить у Бога, чтобы он дал нам достаточно единения, жизненных сил, чтобы проросли семена, было достаточно пищи, и реки были полны воды", - заявил Агилар присутствовавшим на месте корреспондентам AFP.