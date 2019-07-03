Во дворах необычных домов Москвы покажут советское кино

Новости

Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей 10:02
В Волгоградской области танкисты отработают подводное вождение 09:52
В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров 09:51
Основателя интернет-гиганта Baidu облили водой 09:49
В Москве кассирша сбежала с 41 миллионом рублей 09:40
Россия взаимовыгодно поможет Toyota, Volvo, VW, Opel и GM-Avtovaz 09:17
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми 09:15
В Ростове сообщнику Басаева вынесут приговор по делу о терактах 09:06
Полиция установила личность нападавшего на силовиков в Чечне 09:03
Месси раскритиковал работу судей на Кубке Америки 08:55
На родине Деда Мороза в Великом Устюге началась реорганизация 08:35
АвтоВАЗ встал: к проблеме подключаются власти 08:30
Дождливо и до 20 тепла сегодня будет в столице 08:23
В Выборге восстановили водоснабжение после аварии 08:18
Английский Зеленского рассмешил канадцев 08:15
"Модный" вид пауков назвали в честь Карла Лагерфельда 07:59
Названы простые и дешевые способы улучшить питание 07:48
Россия вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по женскому баскетболу 07:37
В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию 07:37
Панарин выбрал номер и признался, что мечтал играть за "Рейнджерс" 07:12
Власти Якутии помогли пострадавшим от паводка иркутянам 07:09
ЦУП скорректировал орбиту МКС 06:32
Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения 06:10
Минторг США предложил ввести пошлины на вьетнамскую сталь 05:41
В Амурской области двое детей утонули в водоеме 05:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
03.07.2019 09:40

Во дворах необычных домов Москвы покажут советское кино

Текст: Ирина Огилько
Кадр из кинофильма "Верные друзья". Фото: kinopoisk.ru Кадр из кинофильма "Верные друзья". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из кинофильма "Верные друзья". Фото: kinopoisk.ru

В жилых дворах столицы покажут советское кино. Показы начнутся с 13 июля, а в качестве кинозалов будут использованы знаковые жилые постройки по времени совпадающие с временем действия в фильме. Об этом сообщает пресс-служба "Москино".

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия
В центре Москвы найден клад эпохи Николая II

Напомним, что это третий сезон киноклуба под открытым небом "Кино глазами инженера". В этом году тема проекта - "Жилые районы". Помимо кинолент советского периода кинематографа зрители перед показом смогут послушать лекции об особенностях жилой архитектуры. Так, показы пройдут в том числе в красных домах на улице Строителей, в круглом доме на улице Довженко, в Чазовском доме на Осенней улице. "Зрители смогут почувствовать атмосферу эпохи о которой речь идет в киноленте", - приводит слова генерального директора "Москино" Светланы Максимченко портал мэра и правительства Москвы.

Показывать киноленты будет винтажный кинопроектор, вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте "Москино".Так, сейчас записаться можно на первый показ, который пройдет в микрорайоне Дангауэровка в 20.30. Комедийный фильм называется "Моя бабушка", он был снят в 1929 году. А 27 июля в микрорайоне Курьяново покажут комедию "Верные друзья", снятую в 1954 году.

Продлятся показы до 7 сентября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Авиаудар совершен по центру размещения беженцев в Ливии
ЦУП скорректировал орбиту МКС
Бразилия оставила Месси без титула
Недовольные миграционной политикой Трампа вышли на митинги в США
Минобороны опровергло взрыв газа на глубоководном аппарате