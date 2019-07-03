Во дворах необычных домов Москвы покажут советское кино

В жилых дворах столицы покажут советское кино. Показы начнутся с 13 июля, а в качестве кинозалов будут использованы знаковые жилые постройки по времени совпадающие с временем действия в фильме. Об этом сообщает пресс-служба "Москино".

Напомним, что это третий сезон киноклуба под открытым небом "Кино глазами инженера". В этом году тема проекта - "Жилые районы". Помимо кинолент советского периода кинематографа зрители перед показом смогут послушать лекции об особенностях жилой архитектуры. Так, показы пройдут в том числе в красных домах на улице Строителей, в круглом доме на улице Довженко, в Чазовском доме на Осенней улице. "Зрители смогут почувствовать атмосферу эпохи о которой речь идет в киноленте", - приводит слова генерального директора "Москино" Светланы Максимченко портал мэра и правительства Москвы.

Показывать киноленты будет винтажный кинопроектор, вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте "Москино".Так, сейчас записаться можно на первый показ, который пройдет в микрорайоне Дангауэровка в 20.30. Комедийный фильм называется "Моя бабушка", он был снят в 1929 году. А 27 июля в микрорайоне Курьяново покажут комедию "Верные друзья", снятую в 1954 году.

Продлятся показы до 7 сентября.