Володин: Страны Африки скоро могут стать партнерами ЕАЭС

Как будет развиваться сотрудничество России и африканских стран, обсудили участники парламентской конференции в Москве.

Дискуссия состоялась в рамках второго Международного форума "Развитие парламентаризма", организованного Госдумой. Сегодня участники форума, как ожидается, встретятся с президентом РФ.

Более половины спикеров, приехавших на международный форум, представляют африканский континент.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на конференции "Россия-Африка", сделал ряд заявлений об отношениях РФ и стран континента.

- Мы должны консолидировать усилия. Нам нельзя допустить возрождения неоколониализма, хищнического отношения к ресурсам Африки, - заявил глава нижней палаты парламента РФ. - Для этого необходимо защитить суверенное право африканских государств самим строить свое будущее.

Вячеслав Володин отметил, что Африка сегодня - один из самых быстро развивающихся регионов мира. "Несмотря на глобальные кризисные явления, среднегодовые темпы прироста ВВП достигают на континенте 3,5-5 %, это выше среднемировых показателей", - сказал он.

Россия, заверил парламентарий, заинтересована во взаимовыгодном партнерстве с африканскими государствами. "Речь идет не только о сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, - пояснил он, - но речь идет и развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении современных информационных технологий, производстве удобрений".

Страны Африки и их объединения скоро могут стать торговыми партнерами ЕАЭС, рассказал Володин. По его словам, готовится к подписанию меморандум о взаимодействии Евразийской экономической комиссии с Африканским союзом. Парламентарий считает, что сопряжение интеграционных процессов в Африке с успешными проектами евразийской интеграции откроет новые перспективные направления российско-африканского сотрудничества.

Спикер ГД также призвал парламентариев России и Африки содействовать налаживанию контактов между бизнесом двух стран и работать над "сближением законодательства в сфере инвестиций". Торговое сотрудничество уже растет: так, за 2018 год объем торговли с Африканским континентом увеличился на 17,2% по сравнению с 2017 годом и составил $20,4 млрд. Однако, добавил Володин, "этого недостаточно", учитывая отношения России и стран континента.

Хорошей площадкой для дискуссии по этой теме могли бы стать форумы с участием парламентариев, представителей делового, экспертного сообществ, институтов гражданского общества, добавил председатель ГД.

Важно также, чтобы в Африке изучали русский язык. Глава нижней палаты призвал участников парламентской конференции законодательно обеспечить поддержку программ в области его изучения, в том числе подготовку педагогов-русистов из африканских стран. Кроме того, необходимо обсудить вопросы гармонизации законодательства стран в научно-образовательной сфере.

Африканские спикеры тоже говорили о важности сотрудничества с Россией. Особенно в сфере безопасности.

Спикер Палаты представителей Египта Али Абдель Аль подчеркнул, что сотрудничество РФ и африканских стран в борьбе с терроризмом имеет большое значение. Председатель парламента Буркина-Фасо Алассан Бала Сакенде рассказал, что сегодня из-за терроризма в его стране закрыты многие школы и медицинские пункты. "Мы просим российских инвесторов: приходите в Африку, инвестируйте, открывайте новые рабочие места. Это все может очень помочь самым незащищенным слоям населения: женщинам, молодежи и детям", - заявил он.

Спикер сената республики Кения Кеннет Лусака также призвал Россию к усилению сотрудничества, в том числе в области борьбы с терроризмом. Аналогичные призывы звучали и в ходе выступлений других спикеров.

Парламентская конференция "Россия-Африка" является важным подготовительным этапом к саммиту РФ-Африка, который состоится в октябре в Сочи.