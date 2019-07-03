В связи с началом деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, а также кассационного и апелляционного военных судов, созданных в судебной системе Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 29 июля 2018 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции", существенные изменения внесены в порядок производства в суде кассационной инстанции, регламентированный нормами главы 471 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), Федеральным законом от 11 октября 2018 года N 361-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

Принятые законодательные изменения направлены на создание условий для функционирования судебных инстанций на основе принципов независимости и самостоятельности, укрепление гарантий реализации конституционного права на судебную защиту, повышение эффективности механизма обеспечения законности судебных решений по уголовным делам.

В целях формирования единообразной практики применения судами законодательства, регламентирующего кассационный порядок пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что право на обращение в суд кассационной инстанции наряду с лицами, указанными в статье 4012 УПК РФ, имеют обвиняемый, подсудимый, лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено, лицо, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, лицо, в отношении которого применена принудительная мера воспитательного воздействия, лицо, в отношении которого принято решение о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора, их защитники и законные представители.

Правом на обжалование судебного решения наделены и иные лица в той части, в которой их права и законные интересы затрагиваются этим решением. К их числу относятся лица, не признанные в установленном законом порядке теми или иными участниками процесса, но исходя из своего фактического положения нуждающиеся в судебной защите (например, заявитель, которому отказано в возбуждении уголовного дела, залогодатель, лицо, на имущество которого наложен арест).

Право на обращение в суд кассационной инстанции с жалобой на законность вынесенного судом частного определения (постановления) имеет также лицо, в отношении которого может быть возбуждено дисциплинарное производство или применены иные меры, затрагивающие личные интересы этого лица, в связи с обстоятельствами, указанными в частном определении (постановлении). В других случаях кассационные жалобы дознавателя, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, возвращаются без рассмотрения.

В соответствии с положениями пункта 3 части 1 статьи 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации по результатам рассмотрения жалобы вправе обратиться в суд кассационной инстанции с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора, определения, постановления суда либо постановления судьи.

2. Судам следует иметь в виду, что статьей 4013 УПК РФ предусмотрены два порядка производства в суде кассационной инстанции: с назначением судебного заседания суда кассационной инстанции без предварительного решения судьи о передаче кассационных жалобы, представления для их рассмотрения в судебном заседании (далее - порядок сплошной кассации) и с предварительным решением судьи о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (далее - порядок выборочной кассации).

В порядке сплошной кассации, предусмотренном частью 2 статьи 4013, статьями 4017, 4018 УПК РФ, могут быть пересмотрены:

судебной коллегией по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции (кассационным военным судом) - приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, гарнизонного военного суда; апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в апелляционном порядке;

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации - приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, в том числе в случаях, когда оно не было предметом проверки в апелляционном порядке; апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, вынесенное по результатам пересмотра такого судебного решения.

В порядке выборочной кассации, предусмотренном частью 3 статьи 4013, статьями 40110 - 40112 УПК РФ, могут быть пересмотрены:

судебной коллегией по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции (кассационным военным судом) - промежуточные судебные решения, вынесенные мировым судьей, районным судом, гарнизонным военным судом, верховным судом республики, краевым или областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом, апелляционным судом общей юрисдикции, апелляционным военным судом;

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации - приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, гарнизонного военного суда; апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в апелляционном порядке, если ранее эти решения были предметом рассмотрения кассационного суда общей юрисдикции или кассационного военного суда; определение судебной коллегии по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции, определение кассационного военного суда, вынесенное по результатам пересмотра судебных решений, перечисленных в настоящем абзаце.

3. Инстанционность при кассационном обжаловании постановления суда, вынесенного в порядке исполнения приговора, определяется в соответствии с правилами, установленными в части 1 статьи 4013 УПК РФ для обжалования промежуточных судебных решений, и не зависит от того, судом какого уровня и территориальной юрисдикции был постановлен приговор.

Кассационные жалоба, представление, в которых одновременно обжалуются приговор и постановление судьи, вынесенное в порядке исполнения этого приговора, подлежат рассмотрению судом кассационной инстанции, правомочным пересматривать обжалуемый приговор, независимо от того, судьей какого суда (этого же или другого субъекта Российской Федерации, военного округа либо кассационного округа) выносилось решение в порядке исполнения приговора.

4. Определения и постановления, указанные в части 2 статьи 3892 УПК РФ, за исключением определений и постановлений о наложении денежного взыскания, самостоятельному обжалованию в кассационном порядке не подлежат. Законность этих судебных решений может быть проверена одновременно с проверкой законности итогового решения по делу.

В силу того, что какое бы то ни было вмешательство в деятельность судов при отправлении правосудия, в том числе и со стороны вышестоящих судебных инстанций, является недопустимым, вступившие в законную силу судебные решения, вынесенные в ходе досудебного производства, могут быть, по общему правилу, пересмотрены в кассационном порядке лишь до передачи уголовного дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Вместе с тем, поскольку восстановление нарушенных конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность должно быть своевременным, а имеющиеся средства их правовой защиты - эффективными, обжалование и пересмотр в кассационном порядке постановлений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, применения запрета определенных действий, предусмотренного пунктом 1 части 6 статьи 1051 УПК РФ, или о продлении срока действия этих мер либо о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы возможны и после поступления уголовного дела в суд первой инстанции.

5. Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным статьей 4014 УПК РФ. Если они поданы с нарушением таких требований, а также в иных предусмотренных законом случаях, жалоба, представление подлежат возвращению без рассмотрения, что не препятствует лицу после устранения указанных судом нарушений вновь обратиться с кассационными жалобой, представлением в тот же суд.

6. Если при подаче кассационных жалобы, представления в порядке как сплошной, так и выборочной кассации заявителем пропущен предусмотренный статьей 4016 УПК РФ годичный срок, в течение которого при пересмотре судебного решения допускается поворот к худшему, то указанный срок восстановлению не подлежит вне зависимости от причины его пропуска. В таком случае кассационные жалоба, представление, а также ходатайство о восстановлении пропущенного срока возвращаются без рассмотрения заявителю судом первой или кассационной инстанции.

Решение о повороте к худшему не может быть принято судом кассационной инстанции по истечении годичного срока и в тех случаях, когда в порядке сплошной кассации постановление о назначении судебного заседания либо в порядке выборочной кассации постановление о передаче кассационных жалобы, представления на рассмотрение суда кассационной инстанции было вынесено до его истечения. При этом суд кассационной инстанции оставляет жалобу, представление без удовлетворения.

По смыслу статьи 4016 УПК РФ во взаимосвязи с положениями части 4 статьи 3898 УПК РФ после принятия судьей суда кассационной инстанции решения о назначении судебного заседания (статья 4018 УПК РФ) либо о передаче кассационных жалобы, представления на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 40111 УПК РФ) вопрос об ухудшении положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, не может быть поставлен в дополнительных кассационных жалобах потерпевшего, частного обвинителя и их законных представителей и представителей, а также в дополнительном представлении прокурора, если такое требование не содержалось в первоначальных жалобе, представлении.

7. Лицо, обратившееся в суд кассационной инстанции, вправе отозвать свои кассационные жалобу, представление до начала их рассмотрения судом кассационной инстанции в судебном заседании.

Если просьба об отзыве жалобы, представления поступит до назначения судебного заседания суда кассационной инстанции в порядке сплошной кассации либо до принятия решения об их передаче с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции в порядке выборочной кассации, то жалоба или представление возвращаются заявителю в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 4015 УПК РФ. Если же такая просьба поступит после принятия названных выше решений, то суд кассационной инстанции выносит определение о прекращении кассационного производства.

Вместе с тем с учетом того, что правосудие по самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах (статья 46 Конституции Российской Федерации, статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, статья 8 Всеобщей декларации прав человека 1948 года), а ошибочное судебное решение не может рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть исправлено, суд кассационной инстанции вправе не согласиться с просьбой об отзыве жалобы, представления, поступившей после назначения судебного заседания в порядке сплошной кассации либо принятия судьей решения об их передаче с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании в порядке выборочной кассации, продолжить судебное разбирательство и проверить законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу, при наличии оснований для отмены или изменения судебного решения, влекущих улучшение положения обвиняемого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в отношении которого ведется кассационное производство по делу.

8. Если кассационные жалоба, представление в отношении осужденного (оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено) были предметом рассмотрения в судебном заседании кассационного суда общей юрисдикции (кассационного военного суда), то следующей надлежащей судебной инстанцией по кассационным жалобе, представлению в отношении этого же лица, вне зависимости от оснований и субъектов обжалования (осужденный, его защитник, потерпевший или прокурор), является Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации (Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации).

Положения статьи 40117 УПК РФ, устанавливающие запрет на внесение повторных кассационных жалобы, представления, не могут рассматриваться в качестве правового основания, препятствующего выявлению и устранению ошибок, свидетельствующих о неправосудности принятого судом решения. Если из повторных кассационных жалобы, представления, поданных в порядке выборочной кассации, усматриваются основания для отмены или изменения обжалуемого решения, такие жалоба, представление подлежат рассмотрению в установленном законом порядке. В иных случаях повторные жалоба, представление возвращаются субъекту обжалования без рассмотрения со ссылкой на положения статьи 40117 УПК РФ.

9. Кассационные жалоба, представление для их рассмотрения в порядке сплошной кассации подаются в соответствующий суд кассационной инстанции через суд первой инстанции, вынесший обжалуемое решение. С учетом этого отдельные процессуальные действия по подготовке судебного заседания суда кассационной инстанции отнесены к компетенции судьи суда первой инстанции, который, в частности:

проверяет, подана ли жалоба в соответствии с правилами, установленными статьями 4012 - 4014 УПК РФ, и при наличии оснований, указанных в части 1 статьи 4015 УПК РФ, возвращает жалобу, представление без рассмотрения, предложив заявителю устранить выявленные недостатки;

извещает о поступивших жалобе, представлении лиц, интересы которых затрагиваются такими жалобой или представлением, с разъяснением им права подачи возражений и с указанием срока, в течение которого они могут быть поданы;

направляет этим лицам копии жалобы, представления, а также возражений на них;

приобщает к материалам уголовного дела возражения, поступившие на жалобу, представление;

разрешает в пределах своей компетенции ходатайства этих лиц, связанные с их участием в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Осуществляя подготовительные действия, судья, кроме того, выясняет у лиц, содержащихся под стражей и подлежащих извещению, желают ли они участвовать в судебном заседании, а также нуждается ли осужденный, содержащийся под стражей, в помощи защитника, отказ от которого должен быть получен в письменной форме. Лицам, подлежащим извещению, разъясняется их право участвовать в заседании суда кассационной инстанции посредством использования систем видео-конференц-связи.

После выполнения указанных действий в разумный срок судья суда первой инстанции в соответствии с пунктом 3 статьи 4017 УПК РФ направляет уголовное дело с поступившими кассационными жалобой, представлением и возражениями на них в суд кассационной инстанции, о чем сообщает сторонам.

10. Судья суда кассационной инстанции в течение 20 суток после поступления уголовного дела с кассационными жалобой, представлением в суд для их рассмотрения в порядке сплошной кассации решает вопрос о назначении судебного заседания, о чем выносит постановление.

В случае если кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям статьи 4014 УПК РФ либо имеются иные предусмотренные законом основания, судья возвращает жалобу, представление без рассмотрения лицу, ее подавшему, для устранения выявленных недостатков. При необходимости судья вправе возвратить уголовное дело с кассационными жалобой, представлением в суд первой инстанции, если это требуется для устранения препятствий к разбирательству в суде кассационной инстанции.

11. Вынесение судьей суда кассационной инстанции постановления о назначении судебного заседания в порядке сплошной кассации и выполнение им по поступившему уголовному делу других требований статьи 4018 УПК РФ не являются обстоятельствами, исключающими его участие в составе суда кассационной инстанции при рассмотрении данного дела.

12. Кассационные жалоба, представление на судебные решения, подлежащие пересмотру в порядке выборочной кассации, подаются непосредственно в суд кассационной инстанции, правомочный проверять их законность.

По поступившим кассационным жалобе, представлению судья суда кассационной инстанции выполняет действия в порядке и сроки, установленные статьей 40110 УПК РФ, а в случаях, указанных в части 1 статьи 4015 УПК РФ, возвращает их заявителю с приведением оснований принятого решения.

При разрешении вопроса о назначении защитника следует иметь в виду, что, если лицо, в отношении которого осуществляется кассационное производство по делу, не воспользовалось своим правом на приглашение защитника и при этом не заявило в установленном порядке об отказе от защитника либо такой отказ не был принят судом, участие защитника в заседании суда кассационной инстанции обеспечивается судом.

13. В порядке выборочной кассации вопрос об истребовании уголовного дела разрешается судьей исходя из того, что дело должно быть истребовано в каждом случае, когда без его изучения не представляется возможным решить вопрос о передаче или отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

14. Постановление о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать как указание на то, в чем именно выразились нарушения уголовного закона (неправильное его применение) и (или) нарушения уголовно-процессуального закона, так и мотивы, по которым их следует признать существенными, повлиявшими на исход дела, а в случае поворота к худшему - исказившими саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.

Если кассационная жалоба одного из субъектов обжалования, например осужденного, передана судьей на рассмотрение суда кассационной инстанции, то его дополнительная жалоба, а также жалоба, представление других субъектов обжалования (защитника, потерпевшего, прокурора и др.), поданные в отношении этого же осужденного по тем же или иным правовым основаниям, передаются судьей на рассмотрение суда кассационной инстанции без вынесения соответствующего постановления. При этом по каждой жалобе или представлению, которые переданы на рассмотрение суда кассационной инстанции, должны быть выполнены требования части 2 статьи 40113 УПК РФ.

Исходя из положений части 3 статьи 40113 УПК РФ судья, вынесший постановление о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции в порядке выборочной кассации, не вправе участвовать в рассмотрении этого уголовного дела в составе суда кассационной инстанции.

15. В постановлении об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции судье по смыслу положений части 4 статьи 7 и пункта 5 части 1 статьи 40111 УПК РФ надлежит ответить на доводы жалобы, представления, в которых оспаривается законность приговора, определения, постановления суда, и указать мотивы принятого решения.

16. По смыслу статьи 4011 УПК РФ во взаимосвязи с положениями части 1 статьи 40115 УПК РФ под законностью судебных решений как предметом судебного разбирательства в кассационном порядке следует понимать их соответствие требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов с учетом оснований, влекущих отмену или изменение судебного решения в кассационном порядке.

Доводы жалобы, представления на недопустимость доказательства, положенного в основу обвинительного приговора, постановленного в общем порядке судебного разбирательства, повлиявшего на выводы суда относительно фактических обстоятельств дела, требуют проверки.

Жалобы, представления на несправедливость приговора, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, или по которому судом назначено несправедливое наказание вследствие его чрезмерной мягкости либо чрезмерной суровости (часть 2 статьи 38918 УПК РФ), подлежат проверке судом кассационной инстанции в случае, если такое решение суда явилось следствием неправильного применения норм уголовного закона, в том числе положений статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если же кассационные жалоба, представление содержат доводы, не относящиеся в силу закона к предмету судебного разбирательства в кассационном порядке, то в этой части суд (судья) вправе оставить их без проверки, на что указывает в определении (постановлении).

17. Обратить внимание судов на то, что круг оснований для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке ввиду неправильного применения уголовного закона и (или) существенного нарушения уголовно-процессуального закона в отличие от производства в апелляционной инстанции ограничен лишь такими нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, в частности на вывод о виновности, на юридическую оценку содеянного, назначение судом наказания или применение иных мер уголовно-правового характера и на решение по гражданскому иску.

18. В соответствии с общим правилом проверка законности обжалуемого судебного решения осуществляется по доводам кассационных жалобы, представления. Однако следует учитывать, что суд кассационной инстанции не связан этими доводами и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме (часть 1 статьи 40116 УПК РФ).

По смыслу положений статьи 40116 УПК РФ судья в порядке выборочной кассации может принять решение о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 40110 УПК РФ по основаниям, не указанным в жалобе, представлении, лишь относительно лица, в отношении которого ставится вопрос о пересмотре судебного решения.

В ходе судебного разбирательства в порядке сплошной и выборочной кассации суд вправе выйти за пределы доводов жалобы и представления как относительно лица, в отношении которого ставится вопрос о пересмотре судебного решения, так и в отношении других осужденных по тому же уголовному делу в ревизионном порядке. При этом следует принять меры к извещению лиц, интересы которых затрагиваются с учетом пределов проверки судом уголовного дела.

По уголовным делам, рассмотренным в особом порядке судебного разбирательства (главы 40, 401 УПК РФ), наряду с доводами жалобы, представления проверке подлежит соблюдение судом требований части 7 статьи 316 УПК РФ.

В любом случае выход за пределы доводов жалобы и представления допускается только в сторону улучшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в отношении которого ведется кассационное производство по делу.

19. С учетом положений части 1 статьи 40116 УПК РФ в их взаимосвязи с положениями статьи 6 УПК РФ, определяющей назначение уголовного судопроизводства, суду кассационной инстанции надлежит устранять все выявленные в судебном заседании существенные нарушения уголовного закона (его неправильное применение) и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, если их устранение влечет улучшение положения обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в отношении которого ведется кассационное производство по делу.

В соответствии со статьей 392 и частью 6 статьи 40116 УПК РФ указания суда кассационной инстанции обязательны при повторном рассмотрении уголовного дела судами первой и апелляционной инстанций, а также для прокурора в случае возвращения ему уголовного дела в порядке, установленном статьей 237 УПК РФ.

20. Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в кассационном порядке может иметь место, если в ходе предшествующего судебного разбирательства были допущены нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.

Неправильное применение уголовного закона, являющееся основанием для пересмотра судебного решения в кассационном порядке с поворотом к худшему, может выражаться, например, в квалификации содеянного по уголовному закону о менее тяжком преступлении, в ошибке при решении вопроса о конфискации имущества.

К числу нарушений уголовно-процессуального закона, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, могут быть отнесены, в частности, нарушения, указанные в пунктах 2, 8, 10, 11 части 2 статьи 38917, в статье 38925 УПК РФ, а также иные нарушения, которые лишили участников уголовного судопроизводства возможности осуществления гарантированных законом прав на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон либо существенно ограничили эти права, если такое лишение либо такие ограничения повлияли на законность приговора, определения или постановления суда.

При пересмотре судебного решения в кассационном порядке суд вправе вынести определение, влекущее ухудшение положения осужденного, оправданного или лица, дело в отношении которого прекращено, лишь по тому правовому основанию и по тем доводам, которые указаны в кассационном представлении прокурора, кассационной жалобе потерпевшего, его законного представителя или представителя.

21. При подготовке к судебному заседанию судье суда кассационной инстанции надлежит в соответствии с частью 3 статьи 4018 и частью 2 статьи 40112 УПК РФ в срок не позднее 14 суток до дня судебного заседания известить лиц, интересы которых затрагиваются жалобой, представлением, о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела и направить им копии кассационных жалоб и (или) представления, поданных другими участниками судебного разбирательства по данному делу, а также при производстве в порядке выборочной кассации направить этим лицам копии постановления о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Извещение участников процесса допускается посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации фактов отправки и доставки CMC-сообщения адресату. Факт согласия на получение CMC-сообщения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и о его согласии на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который следует направить сообщение.

22. При разбирательстве в суде кассационной инстанции могут быть рассмотрены не только материалы, имеющиеся в уголовном деле, но и дополнительные материалы, поступившие с жалобой или представлением либо представленные сторонами, если они содержат сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела, и не свидетельствуют о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Дополнительные материалы могут быть положены в основу решения об отмене приговора, определения и постановления суда с возвращением уголовного дела прокурору либо с его передачей на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции. Изменение приговора и последующих судебных решений или их отмена с прекращением производства по уголовному делу на основании дополнительных материалов не допускаются, за исключением случаев, когда достоверность фактов, устанавливаемых такими материалами, не нуждается в проверке судом первой или апелляционной инстанции (документы, свидетельствующие о недостижении осужденным возраста, с которого наступает уголовная ответственность, об отсутствии судимости, о применении акта об амнистии по предыдущему приговору и др.).

23. Обратить внимание судов на то, что согласно части 9 статьи 40113 УПК РФ первым выносится на голосование предложение, наиболее благоприятное для оправданного, осужденного, лица, уголовное дело в отношении которого прекращено.

24. В силу части 3 статьи 40114 УПК РФ определение суда кассационной инстанции должно соответствовать требованиям, предусмотренным частями 3 и 4 статьи 38928 УПК РФ. При этом в описательно-мотивировочной части кассационного определения, помимо мотивов принятого решения, указываются основания, по которым приговор или иное обжалуемое судебное решение признается законным, а жалоба или представление - не подлежащими удовлетворению, либо основания полной или частичной отмены или изменения такого решения.

25. В случае отмены приговора и передачи уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции, а также при возвращении уголовного дела прокурору суду кассационной инстанции в целях охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и проведения судебного заседания в разумные сроки необходимо решить вопрос о мере пресечения в отношении лица, содержащегося под стражей. При этом суд вправе избрать любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ мер пресечения при условии, что она обеспечит достижение указанных целей. В случае избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает, суд кассационной инстанции обязан указать конкретный срок ее действия.

Избирая меру пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий, суд кассационной инстанции должен руководствоваться общими положениями уголовно-процессуального закона, устанавливающими основания и порядок избрания меры пресечения, исходя из того, что заинтересованные лица (при условии, что они извещены о дате, времени и месте рассмотрения дела) осведомлены о характере решений, которые могут быть приняты судом кассационной инстанции, в том числе и о возможности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий.

26. Судам следует иметь в виду, что вновь открывшиеся обстоятельства либо новые обстоятельства, на которые лица, обратившиеся в суд кассационной инстанции, ссылаются в кассационных жалобе, представлении, не могут служить основанием для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке. По указанным обстоятельствам судебные решения могут быть пересмотрены в порядке, установленном главой 49 УПК РФ.

27. Исходя из требования части 4 статьи 29 УПК РФ суды кассационной инстанции вправе реагировать на любые нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или в ходе предшествующего судебного разбирательства по уголовному делу, путем вынесения частных определений.

28. Обратить внимание судов на то, что в соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции" сохраняются процессуальные полномочия президиумов верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов по рассмотрению кассационных жалоб и представлений, поданных в президиумы судов до начала работы кассационных судов общей юрисдикции. Такие жалобы, представления в силу пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 11 октября 2018 года N 361-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" подлежат рассмотрению по правилам, предусмотренным главой 471 УПК РФ, действовавшим до начала работы кассационных судов общей юрисдикции.

Следующей надлежащей кассационной инстанцией для рассмотрения указанных жалоб и представлений является Судебная коллегия по уголовным делам или Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Если по результатам рассмотрения таких жалобы и представления они передаются по постановлению судьи в президиум соответствующего суда, то постановление президиума по такому делу может быть обжаловано в соответствии с переходными положениями в прежнем порядке в Верховный Суд Российской Федерации.

По тем же правилам подаются и рассматриваются кассационные жалоба и представление на судебное решение, вступившее в законную силу до начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции (кассационного военного суда), когда стороны осуществили свое право на кассационное обжалование не в полном объеме, не исчерпав все предусмотренные законом возможности. Так, например, если судьей верховного суда республики, краевого, областного или равного им суда по кассационным жалобе, представлению было вынесено постановление об отказе в их передаче для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, то стороны вправе обратиться с кассационными жалобой, представлением в Судебную коллегию по уголовным делам или Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

В случае же если обжалуемое судебное решение вступило в законную силу до начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции (кассационного военного суда), но стороны не подали кассационную жалобу или представление до указанного срока, то в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 11 октября 2018 года N 361-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" такие решения могут быть обжалованы соответственно в кассационный суд общей юрисдикции (кассационный военный суд) или в Верховный Суд Российской Федерации, и эти жалоба, представление подлежат рассмотрению в порядке выборочной кассации.

29. Разъяснения, содержащиеся в настоящем постановлении, применяются при пересмотре в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных решений со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции (кассационного военного суда).

30. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 года N 2 "О применении норм главы 471 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции" (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 3 марта 2015 года N 9) с даты начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции (кассационного военного суда).

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов