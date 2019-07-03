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03.07.2019 18:58
Рубрика: В мире

Раз пошли на дело

Выборы на Украине дают шанс местному криминалу укрепиться во власти
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Досрочные выборы Верховной рады во многом будут отличны от всех предыдущих. Идеологические партии - и в первую очередь националисты, после поражения Петра Порошенко на президентских выборах в значительной степени утратили влияние на умы, а вместе с ними и старые политические силы лидерского типа, как "Батькивщина" Юлии Тимошенко и радикалы Ляшко, исчерпали ресурс мобилизации электората.
Новобранцы карательного батальона "Азов" приносят присягу. Фото: REUTERS Новобранцы карательного батальона "Азов" приносят присягу. Фото: REUTERS
Новобранцы карательного батальона "Азов" приносят присягу. Фото: REUTERS

Снижение доверия к системным политическим силам, что естественно после пяти лет обнищания и войны, общая дискредитация "европейской идеи", служившей ширмой для уходящего парламента, открывают новые возможности силам внесистемным. И при этом более укорененным, чем те, кто сегодня выступает в роли коверных клоунов на местной политической арене. Речь об организованном криминале родом из прошлого века, имеющем собственные виды на новую Раду. Криминал всегда участвовал в политике постсоветской Украины в силу ее географического положения, и зависимого от этого статуса ее экономики. Преступная деятельность стала основой многих миллиардных состояний на Украине.

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Сегодня перед деятелями этих низких сфер, годами покупавших депутатов и министров, открывается возможность заняться крупным политическим оптом под прикрытием цветастых политических лозунгов. Точкой сборки старого криминала представляется сложносоставная политическая сила, созданная из партий "Оппозиционный блок" (не путать с "Оппозиционной платформой - За жизнь"), "Партии мира и развития", "Возрождение", "Наши", "Доверяй делам", идущих в парламент единым списком и координирующим свою деятельность в мажоритарных округах. Все они по отдельности представляются осколками Партии регионов - в полном смысле этого слова, то есть людьми, олицетворяющими интересы промышленных городов-миллионников: "Наши" имеют базу в Харькове, "Доверяй делам" - в Одессе, и все вместе апеллируют именно к местному электорату. Иное дело, кто на самом деле стоит за спиной людей, обещающих отстаивать интересы одесситов, харьковчан, запорожцев, николаевцев, херсонцев.

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Типовой пример - "хозяин" Харькова Геннадий Кернес, переживший в 2014 году покушение, организаторы которого, а вместе с ним и причина до сих пор не названы. Сегодня он аттестуется конкурентами едва ли не "пророссийским" политиком, однако вряд ли его можно считать таковым. Именно Кернес весной 2014 года где-то силой, где-то преступной бездеятельностью подавил народное возмущение в Харькове против госпереворота. Причем в качестве силы выступали неонацисты из росшей под его пристальным присмотром маргинальной партии "Патриот Украины" во главе с небезызвестным Андреем Билецким, вскоре преобразованной в карательный батальон "Азов" и партию "Национальный корпус". Впрочем, сегодня он контролирует ее на паях с главой МВД - и тоже харьковчанином, земляком - Арсеном Аваковым, который считается главным покровителем преступности на Украине.

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Роль Кернеса в тех событиях, впрочем, не имеет отношения к его идеологическим убеждениям. Все происходит из генезиса помянутого политика: известная кличка Гепа была дана ему задолго до того, как он стал мэром и получил возможность получать откаты на муниципальных заказах. Она происходит из кругов криминальных, к которым Геннадий Адольфович в мятежной молодости имел непосредственное отношение как талантливый мошенник и даже успел побывать в местах не столь отдаленных. Можно уверенно говорить, что идеологии у Кернеса нет, есть старые связи с криминалом и доля от преступных доходов.

Политическим близнецом Кернеса является и его одесский коллега Геннадий Труханов, сопредседатель партии "Доверяй делам". Исходя даже из официальной биографии, а также внешности и лексики - это выдвиженец знаменитого, нашедшего отражение в русской литературе одесского криминала. Крестным отцом которого сегодня считается Александр Ангерт по кличке Ангел - полумифический персонаж, неоднократно "похороненный" СМИ, но вернувшийся живым на Украину из Лондона. Ставленник традиционного одесского криминала Геннадий Труханов теперь выступает лицом партии "Доверяй делам". Вместе с Геннадием Кернесом.

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И над обоими витает образ сопредседателя этой политической силы Игоря Коломойского, имеющего к Одессе и Харькову не меньший интерес, чем к родному Днепропетровску и в целом к Украине. Неотъемлемой частью этого криминально-политического синдиката является и глава "Оппозиционного блока" - бывший "хозяин" Донецка Ринат Ахметов. Дончане помнят, кем был Ринат Леонидович в момент распада СССР - подручным местного криминального авторитета Ахатя Брагина, оставшегося в истории города как Алик Грек. После его гибели в vip-ложе стадиона "Шахтер" - Брагин и окружение были взорваны примерно десятью килограммами тротила, а вот его правая рука Ахметов на стадион почему-то опоздал - нынешний владелец самой дорогой недвижимости Лондона стал самым богатым человеком Украины. И хотя официально основой его империи является горная и металлургическая промышленность, местные эксперты указывают на то, что без контрабандных схем и прочей криминальной активности он давно бы разорился.

Сегодня эти люди объединились и под лозунгами о свободе местному самоуправлению и процветающей Украине ведут в Верховную раду своих ставленников.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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