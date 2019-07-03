Закон ограничит число отводов в уголовном процессе

Готовится ко второму - ключевому - чтению законопроект, более детально прописывающий процедуру отвода в уголовном процессе.

Когда у потерпевшего или подозреваемого возникают сомнения в том, что, скажем, следователь может объективно разобраться в деле, у человека есть право заявить отвод. То есть попросить заменить гражданина начальника на другого. Возможно, другой окажется более компетентным. Конечно, не факт, что отвод удовлетворят, но человек таким образом покажет свою позицию, и это важно.

Новые нормы в УПК обеспечат гражданам право на два отвода в адрес одного гражданина начальника

Проект соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс был внесен в парламент весной прошлого года. Инициатива уже принята Госдумой в первом чтении и сейчас готовится ко второму. Именно на этом этапе закон примет окончательный вид.

Сейчас гражданин может несколько раз подать по одной и той же причине заявление об отстранении судьи, прокурора, следователя или другого участника судебного процесса. Если откажут, заявления можно подавать вновь и вновь. Это затягивает процесс, так как на рассмотрение каждого заявления уходит время.

В некоторых случаях заявление об отводе используется как способ давления на суд или других участников процесса. Предлагается изменить правила: человек, который ранее получил отказ, не сможет повторно подать заявление об отстранении.

Накануне инициативу рассмотрела рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства, созданная по распоряжению администрации президента России. Руководит ею председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он сообщил, что инициативу предлагается дополнить: предусмотреть, что отвод одному и тому же участнику процесса, допустим, эксперту, можно будет заявлять два раза. Первый раз - на стадии следствия, второй раз уже в суде.

Как подчеркнул Павел Крашенинников, такие правки позволят не нарушать права участников процесса. "Уголовное судопроизводство - это особое производство, которое характеризуется наличием таких стадий, как досудебное и судебное производство, - пояснил он корреспонденту "РГ". - При этом заявление об отводе лица, участвующего в досудебном и судебном производстве (например, прокурора, защитника, эксперта, специалиста, переводчика), разрешается по-разному". На досудебной стадии - следователем или прокурором, в суде - судьей.