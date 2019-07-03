Застал врасплох: как советский Т-28 устроил рейд по захваченному Минску

3 июля 1941 года в оккупированном Минске произошло необычное событие. Со стороны Бреста в город ворвался советский средний танк Т-28. Он буквально промчался по улицам, оставляя после себя искореженную технику, убитых немцев и сея панику. Но выбраться из города танк не смог. Его подбили.

Об этом после Великой Отечественной войны подробно написал Дмитрий Малько, в то время старший сержант, который и управлял танком. Начало войны застало его на складе в Беларуси, где он служил. Все имущество готовили к срочной эвакуации. Собрали колонну техники, которую замыкал Т-28.

Но на Могилевском шоссе колонна попала под бомбежку. Встал и танк. Малько вызвался его чинить. И починил. Но своих товарищей не догнал. Прибился к другой части и там нашел экипаж для танка. К нему присоединились майор Васечкин и трое курсантов артиллерийского училища: Николай Педан, Александр Рачицкий и Федор Наумов.

Экипажу дали задание вытащить из болота три танка Т-26. Машины не обнаружили, пришлось ночевать в лесу, а утром выяснилось, что советские войска отошли и вокруг немцы. Вот тогда и предложил Николай Педан пробиваться через оккупированный Минск. Вернулись на склад, где служил Малько, загрузили более 70 снарядов, 7 тысяч патронов и двинулись к Минску.

В своих мемуарах "За рычагами танка" Дмитрий Малько пишет, как в Минске ударили из пулемета по фашистам. Затем переехали по деревянному мостику через Свислочь и свернули направо. Навстречу выскочила колонна немецких мотоциклистов.

- Фашисты двигались как на параде - ровными рядами, у тех, кто за рулем, локти широко расставлены, на лицах - наглая уверенность. Майор не сразу дал команду на открытие огня. Но вот я почувствовал его руку на левом плече - и бросил танк влево. Первые ряды мотоциклистов врезались в лобовую броню танка, и машина раздавила их. Следовавшие за ними, повернули вправо, и тут же я получил новый сигнал от майора и повернул танк вправо. Свернувших мотоциклистов постигла та же участь. За считанные минуты колонна оказалась полностью разгромленной, - вспоминал Дмитрий Малько.

На улице Пролетарской, которая теперь носит имя Янки Купалы, танк остановился. Вся улица была забита вражеской техникой, ящиками с боеприпасами, машинами с оружием. А за рекой, в парке Горького, укрылись под деревьями танки и самоходки.

Т-28 открыл по врагу огонь из всех своих средств. По утверждению Малько, танкисты уничтожили и вывели из строя 3 июля 1941 года около десяти танков и бронемашин противника, 14 грузовиков, три артиллерийские батареи. Но вырваться из занятого немцами города не смогли. Танк подбили.

Дмитрия Малько ранили. Он чудом выжил. Смог покинуть город и пересечь линию фронта. Но он не помнил фамилии членов экипажа. Личность майора установили предположительно - Васечкин. Имя его до сих пор не известно. Фамилии курсантов определили много позже, благодаря свидетельским показаниям того самого Николая Педана, который, по словам Дмитрия Малько, и предложил пробиваться на танке через Минск. Он попал тогда в плен и только в 1945 году был освобожден из немецкого лагеря. В шестидесятых годах они встретились.

Известна судьба еще одного курсанта - Федора Наумова. Его спасли местные жители и переправили к партизанам. Он и рассказал о месте захоронения майора Васечкина, назвал фамилии курсантов. Погибших похоронила местная жительница Любовь Киреева.

Мемуары Дмитрия Малько были опубликованы в 1986 году в одной из книг серии "На земле, в небесах и на море". Ветерану-танкисту посвящен документальный фильм "Судьба солдатская", который сняли в 1989 году в Беларуси. Малько награжден орденом Отечественной войны I степени.

Современные исследователи не очень доверяют рассказу Дмитрия Малько. Они не отрицают, что прорыв двух танков действительно был, но утверждают, это были Т-34. Один был подбит у штаба 20-й танковой дивизии. Этот танк несколько лет стоял на улице и стал настоящей легендой.

Через три года после этих событий Минск был освобожден. К 75-летию освобождения столицы Беларуси от гитлеровских войск на интернет-портале Минобороны России опубликован цикл рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства.