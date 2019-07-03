Минобороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Минска

Пожелтевшие и стершиеся от времени машинописные страницы, несмотря на официальные учетные номера, хранят живое дыхание тех героических дней. Вот удивительное донесение начальника политуправления 3-го Белорусского фронта от 4 июля 1944 года. Из него ясно: Минск заняли стремительно. Настолько, что темпы операции сбили с толку даже командование вермахта, которое в этот день еще не имело данных об освобождении города советскими войсками. В итоге в городской черте садится "Мессершмитт 109": из кабины, не подозревая о том, что аэродром перешел под контроль частей Красной Армии, спокойно вылезает пилот и неторопливо осматривает свой самолет… И попадает в плен к нашим солдатам.

А вот боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта. Генерал-лейтенант Александр Покровский в деталях докладывает начальнику Генштаба Красной Армии Александру Василевскому об освобождении Минска. Например, рассказывает, что первыми в город на предельной скорости ворвались танки под командованием старшего лейтенанта Александра Яковлева, командира роты 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового Тацинского корпуса. За это отважного танкиста представили к званию Герой Советского Союза. Наградные документы тоже можно посмотреть.

Публикация Минобороны "засветила" еще одного героя той войны. Лейтенант Михаил Довбыш, командир батареи 529-го армейского истребительно-противотанкового артполка. Его батарея прокладывала путь нашей пехоте при прорыве вражеской обороны. На сайте представлены его наградные документы.

Уже вечером того дня, когда был взят город, Москва салютовала "доблестным войскам, овладевшим Минском, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий". Об этом говорится в представленном на сайте приказе Верховного Главнокомандующего СССР и Указе Президиума Верховного Совета СССР. Из этого же документа следует, что соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение белорусской столицей, были удостоены почётного наименования "Минские" и представлены к награждению орденами.

"Салютовал" своим освободителям и Минск. Жители разрушенного фашистами города встречали Красную Армию с ликованием. Читаем архивы: "Колонны танков, проходя по городу, забрасывались цветами, так что были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины…" Минские пацаны не отставали от взрослых: "Ребятишки, раздобывшие где-то чистые конверты и бумагу, забрасывали танкистов бумажным салютом, когда те въехали в город".

Впрочем, противник пытался отбить столь важный стратегический плацдарм: хотя 3 июля 1944 года Минск был освобожден, вокруг города еще находились разрозненные гитлеровские части, которые представляли угрозу и пытались продвигаться в западном направлении, в том числе и к столице Белоруссии. И только в ночь на 6 июля последние попытки противника контратаковать были отбиты, а несколько тысяч гитлеровцев попали в плен.

Представленные в разделе документы рассказывают о тщательной подготовке операции "Багратион". С документами не поспоришь: уникальная артподготовка и отличная работа бомбардировщиков с ключевыми укрепрайонами и позициями противника позволила освободить Минск ранее установленных сроков.

Хронику войны во время освобождения Минска, Бобруйска, Жлобина, Рогачева, Барановичей и других белорусских городов вели советские газеты, в том числе "Красная армия". Передовицы в характерном для того времени мажорном стиле передают настроение исторической эпохи и рассказывают о мужестве и героизме.