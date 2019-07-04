В Вашингтоне готовятся провести Трамп-парад

Празднование Дня независимости США в этом году войдет в американскую историю, как один из наиболее типичных штрихов периода президентства Дональда Трампа.

В четверг в Вашингтоне впервые за долгие годы появятся танки "Абрамс" и бронемашины Bradley, а в небе пролетит пара F-22. Но если судить по заголовкам и комментариям местной прессы, своим решением выставить "пару танков" глава Белого дома, по мнению журналистов, буквально перешел все границы.

Еще в прошлом году президент США, впечатленный поездкой в Париж, где присутствовал на военном параде, собирался провести "грандиозное военно-патриотическое мероприятие" в Вашингтоне на День ветеранов. Тогда не сошлись в цене - городские власти, со слов самого Трампа, специально задрали ценник до нескольких десятков миллионов долларов. Сейчас, видимо, финансовая сторона вопроса устроила главу Белого дома, и парад состоится по его правилам. "Великое 4 июля в округе Колумбия, "Салют Америке". Пентагон и наши великие военные лидеры взволнованы тем, что им предстоит сделать и показать американскому народу. Среди прочего - самую мощную и современную военную технику в мире. Невероятны пролеты (авиации) и самый грандиозный фейерверк в истории", написал в Twitter накануне праздника Трамп.

Тем не менее решение выставить на параде танки и другую наземную технику застало врасплох не только городские власти, но и озадачило военных. Пентагон, не привыкший к проведению подобных мероприятий, принял решение привезти "Абрамсы" с военной базы Форт Стюарт в штате Джорджия, расположенной в тысяче километрах езды от американской столицы.

Два танка M1A2 решено разместить где-то на городской парковой территории

Доставить их решили сначала железной дорогой, во-первых, чтобы гусеницы не портили дорожное покрытие, а во-вторых - так дешевле: ведь "Абрамсы" потребляют более 450 литров топлива на 100 км пути. Но, как оказалось, помещенный на вагон-платформу танк не проходит по высоте под некоторыми железнодорожными переездами. Из-за этого Пентагону в срочном порядке пришлось нанимать краны и перегружать военную технику на автомобильные трейлеры, причем, судя по кадрам из Вашингтона, трейлеры, предназначенные для перевозки гражданской продукции.

За два дня до начала парада офицер бронетанковых войск США сообщил на условиях анонимности изданию Washington Post, что до конца остается неясным, где эти танки в итоге разместят и будут ли они самостоятельно перемещаться по городу. Слова военного подтверждают опасения многих горожан, да и городских властей относительно того, что может повториться история 1991 года. Тогда в Вашингтоне в последний раз видели дефилировавшие по центру города танки на параде по случаю окончания военной операции США "Буря в пустыне", которые перемолотили своими гусеницами бетонные дороги города.

Однако Трамп не хочет, чтобы подобное повторилось и город мог бы выставить ему счет, поэтому два танка M1A2 собираются разместить "где-то на городской парковой территории", то есть непосредственно участвовать в параде они не будут. Также пока нет точных цифр, во сколько все-таки обойдется нынешнее торжество. Эксперты пытаются посчитать затраты на пиротехническое шоу, стоимость часа налета истребителя F-22 и так далее. Уверенно можно прогнозировать, что уже после 4 июля пресса и политические противники действующего президента будут добиваться полного отчета о потраченных на "Трамп-парад" денег.