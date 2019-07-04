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Рубрика: В мире

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В Вашингтоне готовятся провести Трамп-парад
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Празднование Дня независимости США в этом году войдет в американскую историю, как один из наиболее типичных штрихов периода президентства Дональда Трампа.
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

В четверг в Вашингтоне впервые за долгие годы появятся танки "Абрамс" и бронемашины Bradley, а в небе пролетит пара F-22. Но если судить по заголовкам и комментариям местной прессы, своим решением выставить "пару танков" глава Белого дома, по мнению журналистов, буквально перешел все границы.

Фото: Константин Завражин
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Еще в прошлом году президент США, впечатленный поездкой в Париж, где присутствовал на военном параде, собирался провести "грандиозное военно-патриотическое мероприятие" в Вашингтоне на День ветеранов. Тогда не сошлись в цене - городские власти, со слов самого Трампа, специально задрали ценник до нескольких десятков миллионов долларов. Сейчас, видимо, финансовая сторона вопроса устроила главу Белого дома, и парад состоится по его правилам. "Великое 4 июля в округе Колумбия, "Салют Америке". Пентагон и наши великие военные лидеры взволнованы тем, что им предстоит сделать и показать американскому народу. Среди прочего - самую мощную и современную военную технику в мире. Невероятны пролеты (авиации) и самый грандиозный фейерверк в истории", написал в Twitter накануне праздника Трамп.

Тем не менее решение выставить на параде танки и другую наземную технику застало врасплох не только городские власти, но и озадачило военных. Пентагон, не привыкший к проведению подобных мероприятий, принял решение привезти "Абрамсы" с военной базы Форт Стюарт в штате Джорджия, расположенной в тысяче километрах езды от американской столицы.

Два танка M1A2 решено разместить где-то на городской парковой территории

Доставить их решили сначала железной дорогой, во-первых, чтобы гусеницы не портили дорожное покрытие, а во-вторых - так дешевле: ведь "Абрамсы" потребляют более 450 литров топлива на 100 км пути. Но, как оказалось, помещенный на вагон-платформу танк не проходит по высоте под некоторыми железнодорожными переездами. Из-за этого Пентагону в срочном порядке пришлось нанимать краны и перегружать военную технику на автомобильные трейлеры, причем, судя по кадрам из Вашингтона, трейлеры, предназначенные для перевозки гражданской продукции.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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За два дня до начала парада офицер бронетанковых войск США сообщил на условиях анонимности изданию Washington Post, что до конца остается неясным, где эти танки в итоге разместят и будут ли они самостоятельно перемещаться по городу. Слова военного подтверждают опасения многих горожан, да и городских властей относительно того, что может повториться история 1991 года. Тогда в Вашингтоне в последний раз видели дефилировавшие по центру города танки на параде по случаю окончания военной операции США "Буря в пустыне", которые перемолотили своими гусеницами бетонные дороги города.

Однако Трамп не хочет, чтобы подобное повторилось и город мог бы выставить ему счет, поэтому два танка M1A2 собираются разместить "где-то на городской парковой территории", то есть непосредственно участвовать в параде они не будут. Также пока нет точных цифр, во сколько все-таки обойдется нынешнее торжество. Эксперты пытаются посчитать затраты на пиротехническое шоу, стоимость часа налета истребителя F-22 и так далее. Уверенно можно прогнозировать, что уже после 4 июля пресса и политические противники действующего президента будут добиваться полного отчета о потраченных на "Трамп-парад" денег.

В мире США Дональд Трамп
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