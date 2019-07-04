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04.07.2019 14:56
Рубрика: Культура

Александра Очирова представила свою новую книгу стихов

Текст: Татьяна Хорошилова
В Государственном музее имени А. С. Пушкина Александра Очирова представила свою новую книгу "Исповедь летит над куполами…". Это 13-ый сборник стихов, изданный к ее юбилею, куда вошли стихи о родине, добре, любви, семье, нравственности, вере. Их отличает философская направленность и космизм.

На вечере прозвучали стихи в исполнении автора, а также в исполнении актеров - Ирины Лачиной, Ирины Мирошниченко и др., среди них знаменитое - "Где мне свечу поставить за Россию, чтоб Бог нас и услышал, и простил…". Прозвучали и песни, написанные на стихи Александры Очировой. Более 80 песен на ее стихи входят в репертуар Ларисы Долиной, Эдиты Пьехи, Николая Трубача.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Открывается сборник стихотворениями народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который считает автора книги "многозначащим человеком, который замечает жизнь, мыслит просто и точно". Проиллюстрировано издание рисунками Зураба Церетели. Кстати, стихотворение, строчка которого дала название книги, посвящено главному редактору "РГ" Владиславу Фронину.

Вечер собрал близких творчеству Александры Очировой людей - ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, саксофониста Владимира Преснякова-старшего и других.

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В последнем сборнике много стихов, посвященных мужу и семье. Внучка Саша, студентка МГИМО, призналась, что без дедушки не было бы бабушки. Только он понимает ее почерк. Все, что она пишет в машине, в поезде, в самолете, он собирает, расшифровывает, набирает на компьютере. Он берет ее слова и превращает их в книгу. Если бы существовал рейтинг идеальных супружеских пар России, Александра и Валерий Очировы могли бы войти в первую десятку. Валерий Очиров служил в военной авиации на различных командных должностях, вплоть до первого заместителя командующего авиацией сухопутных войск России. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, совершил 867 боевых вылетов. Герой Советского Союза.

Александра Васильевна, много ли в книге новых стихов?

Александра Очирова: В ней все новые.

Когда родилось первое стихотворение?

Александра Очирова: В шесть лет.

Как приходят стихи?

Александра Очирова: Они во мне. Беру листок, бумагу и пишу...

Ручкой?

Александра Очирова: Чернилами.

Как вы оцениваете свою поэзию?

Александра Очирова: Мои стихи - это мысли, которые не дают мне покоя.

Будет еще сборник стихов?

Александра Очирова: Я дала слово написать 12 сборников. Слово сдержала. 13 - любимое число. После тринадцатого как получится.

Визитная карточка

Александра Васильевна Очирова родилась 5 июля 1949 года в Рязанской области, сопрезидент Общероссийского движения "За сбережение народа", член Общественного совета ФСБ России, посол Доброй воли ЮНЕСКО.

Культура Литература РГ-Фото
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