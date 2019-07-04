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Apple исправит один из главных недостатков MacBook

04.07.2019,  
18:47
Текст:  Антон Благовещенский

Apple намерена в следующих моделях своих ноутбуков использовать новый механизм работы клавиш, который будет работать по принципу ножниц. Он заменит механизм "бабочка", который подвергался критике со стороны пользователей.

Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на заявление аналитика KGI Мин-Чи Куо.

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Первыми усовершенствованный механизм клавиш получат MacBook Air 2019 года. В MacBook Pro новая клавиатура появится в 2020 году. Для усиления клавищ будет использоваться стекловолокно.

Клавиатуры с механизмом типа "бабочка", которые используются в ноутбуках Apple с 2015 года вызывали нарекания со стороны владельцев из-за западающих клавиш. К западанию зачастую приводило попадание частичек мусора, извлечь которые было трудоемко или невозможно. Обновленная "бабочка" третьего поколения должна решить эту проблему, но, по всей видимости, ее вытеснят модифицированные "ножницы".

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