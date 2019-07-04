Арабский принц умер на вечеринке в Лондоне

В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур по шейху Шарджи, который скончался от передозировки наркотиков. В понедельник утром, как сообщает The Sun, тело 39-летнего наследного принца Халида бин Султана Аль Касими было обнаружено на полу ванной комнаты в одном из лондонских отелей.

Как сообщает источник издания, шейх Халид скончался во время вечеринки, гости которой употребляли запрещенные вещества. Параллельно с полицейским расследованием администрация отеля начала собственное разбирательство, поэтому персоналу было приказано не распространять информацию о происшествии.

Халид бин Аль Касими был третьим ребенком эмира Шарджи Султана III бин Мухаммад аль-Касими. Эта трагедия - не первая в королевской семье. В 1999 году шейх потерял старшего сына Мухаммада, который скончался в возрасте 24 лет от передозировки героина в Великобритании.

Умерший принц был дизайнером и владел британским модным брендом Qasimi, услугами которого пользовались певицы Леди Гага и Шерил Коул.

Десятки тысяч скорбящих присутствовали на похоронах в среду. Эмир Шарджи стоял над телом своего сына с закрытыми глазами во время молитвы в мечети. Его также окружали лидеры четырех северный эмиратов. В ОАЭ по всей стране спущены флаги и объявлен трехдневный траур.