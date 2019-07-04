Британцы Massive Attack записали песню Егора Летова "на костях"

Знаковый британский коллектив Massive Attack выпустил кавер-версию песни Егора Летова "Всё идет по плану", который впервые исполнил на фестивале в Манчестере в 2013-м году, на физическом носителе.

Причем - "на костях" (на рентгеновском снимке) лимитированным тиражом. Тем отдавая дань вехе - кустарной советской подпольной звукозаписи.

Примечательно, что, по словам Натальи Чумаковой, бас-гитаристки "Гражданской обороны" и вдовы Летова, она не давала британцам разрешение на использование песни. Более того, они никак с ней по вопросу не связывались.

"Я обычно никому не отказываю (в разрешении использовать сочинения мужа - "РГ-Кинократия"). Но странно, что они не спрашивают. Особенно, понимая, как у них (в Великобритании - "РГ-КИнократия") с авторскими правами", - прокомментировала артистка "Фонтанке". Добавив, что "ничего особого по этому поводу не думает".

Напомним, что тогда же, в 2013-м, Massive Attack показали свое прочтение песни Янки Дягилевой "Печаль моя светла", тем вызвав широкий резонанс в Рунете. Позднее эту же песню исполнила канадская певица Граймс.