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04.07.2019 18:30
Рубрика: Экономика

ЦБ ограничил выдачу займов людям с низкими доходами

Текст: Игорь Зубков
Банк России выпустил указания для микрокредитных и микрофинансовых компаний, в соответствии с которыми они обязаны с 1 октября, как и банки, рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН, отношение долга к доходам) при выдаче займа на сумму от 10 тысяч рублей.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Если после одобрения микрофинансовой или микрокредитной компанией заявки клиента на выдачу займа он будет тратить свыше половины своих среднемесячных доходов на обслуживание долга, то этот заем окажет дополнительное давление на норматив достаточности собственных средств МФО.

Фото: Сергей Савостьянов.
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"Если МФО выдает микрозаем клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года)", - сообщает Банк России.

Это ограничит доступ к деньгам МФО закредитованных граждан и тех, кто планирует взять крупный в сравнении со своими подтвержденными доходами заём. В конечном итоге такие меры должны предотвратить рост закредитованности.

Аналогичные меры Банк России подготовил для клиентов банков. Однако пока не выстроен механизм, который бы позволял кредиторам получать исчерпывающую информацию обо всех обязательствах заемщиков из разных бюро кредитных историй.

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