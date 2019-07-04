Если после одобрения микрофинансовой или микрокредитной компанией заявки клиента на выдачу займа он будет тратить свыше половины своих среднемесячных доходов на обслуживание долга, то этот заем окажет дополнительное давление на норматив достаточности собственных средств МФО.

"Если МФО выдает микрозаем клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года)", - сообщает Банк России.

Это ограничит доступ к деньгам МФО закредитованных граждан и тех, кто планирует взять крупный в сравнении со своими подтвержденными доходами заём. В конечном итоге такие меры должны предотвратить рост закредитованности.

Аналогичные меры Банк России подготовил для клиентов банков. Однако пока не выстроен механизм, который бы позволял кредиторам получать исчерпывающую информацию обо всех обязательствах заемщиков из разных бюро кредитных историй.