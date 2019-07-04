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04.07.2019 23:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Три медали за любовь

Чем порадует москвичей День Петра и Февронии?
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 145(7903)
В этом году 8 июля - День семьи, любви и верности - выпадает на понедельник, поэтому отмечать его поклонники праздника начнут заранее, в ближайшие выходные. Какие развлечения предложат в эти дни москвичам?

Напомним, что День семьи, любви и верности у нас отмечается с 2008 года и приурочен ко дню святых Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи. И неслучайно в столичной программе праздника акцент сделан на сохранение семейных ценностей и традиций.

В столичной программе праздника более 300 мероприятий на любой возраст и вкус

Центральной площадкой проведения праздника по традиции останется музей-заповедник "Царицыно". Как рассказала "РГ" генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина, 7 июля здесь пройдет фестиваль "Московская семья". В парке обустроят три зоны для семейного отдыха, где можно будет на пуфах послушать уличных музыкантов. Для активных гостей запланированы семейные мастер-классы по мыловарению, плетению венков, фигурному вырезанию овощей, макияжу и вокалу. "К празднику у нас открылась выставка "Семья - душа России", где впервые собраны работы не только известных художников из Русского музея, Третьяковской галереи, но и полотна молодых авторов, даже детей, - говорит Фокина. - За одну из сотен работ зрители смогут проголосовать. Победителю зрительских симпатий достанется приз".

Фото: Фото с фестиваля "Донская уха" / Тагира Раджавов
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Кульминацией праздника станет вручение семьям, прожившим в браке 25 и более лет, общественной награды - медали "За любовь и верность". По словам гендиректора Фонда социально-культурных инициатив Дмитрия Соловьева, всего в столице вручат 300 комплектов наград. В комплект, помимо большой медали, входят две маленькие, которые можно носить на одежде. А завершит вечер концерт музыкальных династий.

Семейные пары со штампом в паспорте и дети до 17 лет смогут 7 июля бесплатно посетить музей Победы на Поклонной горе. Здесь утром порадуют детей мимы, а в 14.00 начнутся мастер-классы по рисованию ромашек, а в 15.00 пройдет театрализованное представление, в котором актеры Авангард Леонтьев и Дмитрий Савкин прочтут фронтовые письма своих близких. Подхватить эту эстафету сможет каждый зритель, поделившись воспоминаниями о своей семье в годы войны.

В этот же день в 18.00 в парке "Зарядье" начнется исторический бал.

Фото: Letterberry / iStock
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8 июля в 18.00 от скульптуры "Рабочий и колхозница" начнется большая "семейная" экскурсия по ВДНХ. В этот же день в 9 кинотеатрах, входящих в состав "Мосгоркино", запланирован бесплатный показ мультфильма "Сказ о Петре и Февронии". А завершится праздничный марафон во вторник, 9 июля, когда в музее-заповеднике "Коломенское" в 18.30 состоится уникальный концерт хорового пения в храме Воскресения Господня, построенного в честь рождения у Василия III наследника.

Как рассказал "РГ" руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, всего в Москве пройдет более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности. "Я считаю, что этот праздник может стать хорошим поводом к знакомству, особенно у молодежи, которая испытывает дефицит личностного общения, - поделился Кибовский с "РГ". - У нас есть примеры, когда после выпускных балов в Парке Горького образовывались семьи, их дети через пару лет пойдут в школу. Нужно подсчитать, сколько молодых людей создали семьи благодаря празднику 8 июля. И на этом в будущем делать акцент".

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День семьи, любви и верности
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