ЦСКА проиграл три матча на турнире в Австрии

Московский ЦСКА и "Ростов" завершили вчера выступление на представительном предсезонном турнире в Австрии. Игра между этими командами завершилась в пользу донского клуба - 2:1. Сегодня там же, в Пеллау, сыграют "Краснодар" и "Спартак". По итогам этого поединка определится победитель турнира.

До этого армейцы в Австрии сыграли против "Краснодара" и "Спартака", и оба матча завершились поражениями "красно-синих". Но никакой паники у рулевого ЦСКА Виктора Гончаренко и его штаба такие результаты не вызвали хотя бы потому, что команда смотрелась очень прилично. Так что отсутствие очков сейчас отнюдь не означает, что ЦСКА будет плох в стартующем скоро чемпионате страны или в Лиге Европы.

Ну а пока ростовчане выглядят чуть посильнее армейцев. Свой первый гол команда Валерия Карпина забила уже на девятой минуте, когда полузащитник сборной России Ионов отпасовал Шомуродову, и тот со средней дистанции пробил в правый от Акинфеева угол. Ответ ЦСКА состоялся на исходе первого получаса, когда Обляков выдал очень техничный слаломный проход, завершил который точным ударом Чалов - 1:1. Еще до перерыва Шомуродов оформил дубль.

Второй тайм получился менее событийным. Карпин заменил практически всех игроков "Ростова", тогда как Гончаренко поначалу сделал лишь три перестановки, приблизив своих футболистов к условиям официального матча. Лишь в концовке игру ЦСКА освежила четверка молодых футболистов со скамейки, но победа осталась все-таки за "Ростовом" - 2:1.

Отметим, что "Спартак" провел полноценный спарринг против венгерского "Дьора". И завершил его крупной победой 3:0. Голы у "красно-белых" забили Мелкадзе, Адриано и Жиго.