После четырехлетнего перерыва Президент РФ Владимир Путин приехал с официальным визитом в Италию. Премьер Джузеппе Конте рассказал, чего ждут от этого визита итальянцы, каковы перспективы развития двусторонних отношений с точки зрения руководства страны. Разговор шел и о путях преодоления санкционного режима, о темах дискуссий на "двадцатке" и противоречиях по некоторым вопросам с США. Затронута и тема будущей зимней Олимпиады, которая пройдет в 2026 году в Кортина д'Ампеццо.

Господин премьер-министр, мы беседуем буквально за считанные часы до вашей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, который прибывает с официальным визитом в Италию. Чего ожидаете от этой встречи и от визита в целом?

Джузеппе Конте: У меня будет возможность отплатить президенту Путину тем же гостеприимством, с которым он встречал меня в Москве в октябре прошлого года. Нам представляется возможность обсудить двусторонние отношения и пути их наращивания. Кроме того, будет возможность встретиться с предпринимателями, с которыми также можно будет обсудить укрепление сотрудничества.

В этом году наши страны отмечают 95-летие установления дипломатических отношений. Как вы оцениваете нынешнее состояние и перспективы двусторонних связей?

Джузеппе Конте: Уровень двусторонних отношений мне кажется очень хорошим, их укрепляют еще и превосходные личные отношения с президентом Путиным.

Вы даже назвали их дружескими.

Джузеппе Конте: Именно так. Мы встречались и долго общались на международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине. Только что виделись в Осаке, на саммите двадцати. И во всех этих случаях контакты были очень дружественными. Хотел бы напомнить, что отношения между нашими странами традиционно были крепкими. Мы всегда внимательно относились к друг другу и не только в плане экономических отношений, но и в вопросах культурного взаимодействия. Наши народы проявляют интерес к культурам друг друга. И это очень важно, потому что служит крепкой основной для построения экономических и торговых связей. Хочу также напомнить, что ровно 50 лет назад, в разгар "холодной войны" итальянская компания Eni (ЭНИ) подписала в СССР первый энергетический контракт о поставках советского газа в Италию. И уже это стало важным сигналом взаимного внимания и заинтересованности в развитии отношений.

Италия не входит в "нормандский формат", но готова придать новый импульс этому процессу и получить конкретные результаты

Вы упомянули тот первый контракт. А сегодня более 500 итальянских компаний работают в России. Двустороннее взаимодействие между Россией и Италией развивается в самых разных областях: торгово-экономической, топливно-энергетической, инвестиционной, в сфере автомобилестроения и транспорта, авиации, промышленной кооперации. В каких из них отношения наиболее успешно развиваются и где остается еще нереализованный потенциал?

Джузеппе Конте: Мы успешно и эффективно сотрудничаем в очень многих областях и даже изобретаем особые взаимовыгодные формы партнерства. Можно было бы больше использовать потенциал в области индустриального машиностроения, транспортного сектора, туризма, в сельском хозяйстве, где у нас большой опыт и конкурентоспособные кластеры. На мой взгляд, более интенсивными могли бы быть культурные и университетские обмены, сотрудничество в области научных исследований. Многим мы можем обменяться в сфере новых технологий. Возможностей огромное количество. Мы участвовали в ПМЭФ, в очередной раз этот форум стал крайне интересной витриной, и на нем мы еще раз продемонстрировали свою заинтересованность в ваших инициативах и готовность к полномасштабному сотрудничеству во всех областях.

Культурные, гуманитарные связи между Россией и Италией, которые Вы уже упомянули, традиционно являются очень насыщенными и многообразными. Италия всегда привлекала российских художников и писателей, а в России творили итальянские зодчие, скульпторы, музыканты, художники. Что нового можно предложить в области культурного сотрудничества и какие его темы сегодня актуальны?

Джузеппе Конте: Мы должны создать базу культурного общения, из которой будут произрастать новые инициативы. В этой связи я лично обращаю большое внимание на институты культуры, языковые школы, чтобы наши граждане могли изучать русский, а россияне осваивать итальянский. И это могло бы стать ростком взаимного интереса и познания друг друга. Я выступаю за культурные обмены и очень рад, что Италия смогла предложить российским любителям искусства возможность увидеть картину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа", которая из Галереи Уффици будет доставлена на форум во Владивостоке. Мы приветствуем инициатива такого типа. Верный способ нарастить культурные обмены через развитие туризма. Туристические поездки итальянцев в Россию и россиян в Италию создают основу для более углубленного познания культур друг друга.

Уровень двусторонних связей укрепляют еще и превосходные личные отношения с президентом Путиным

Последние два дня были у вас крайне напряженными. В Брюсселе с европейскими коллегами вы определяли будущих руководителей ЕС. Немало лет связывают Италию с этим европейским объединением, у истоков которого она стояла. Как сегодня ваша страна ощущает себя в Европейском доме? Вы высказываетесь за построение отношений с ЕС с учетом национальных интересов, конструктивного диалога. Что на нынешнем этапе вам видится наиболее важным в ЕС?

Джузеппе Конте: Европа переживает деликатный момент. Это как здание, которое не проектировалось изначально для всех, но разрасталось со временем. Поскольку изначально проект был не законченный и окончательный, он растет и развивается, и иногда вскрываются проблемы по ходу этого развития. Важно знать и признавать сильные и слабые места ЕС, и поэтому я лично и моя страна высказывает критику с целью внести конструктивный вклад в усовершенствование сообщества. Я всегда повторяю, что нам нужны не такие приверженцы Европы, которые всем довольны, но те, которые отдают себе отчет в проблемах и пытаются найти им наилучшее решение. Я не вижу противоречия между национальными интересами и европейским проектом. Мы должны научиться отвечать интересам граждан - итальянцев, французов, испанцев … и вписать эти интересы в рамки общей стратегии. Мы должны избежать, в том числе через изменение европейских правил, чтобы европейский дом душил законные ожидания отдельных стран.

Тогда уточняющий вопрос. Многие эксперты говорят, что нынешняя американская администрация стремится к ослаблению ЕС. Согласны ли вы с этим? И что, на ваш взгляд, может сделать Европа, чтобы защитить свои интересы от давления из-за океана?

Джузеппе Конте: США сейчас уделяет много внимания национальным интересам. Президент Трамп совершенно закономерно старается защитить национальные интересы американской промышленности и экономики. Его отношение очень жесткое ко всему, что этого касается. И нам нужно вести диалог, потому что все мы живем в глобальном рыночном пространстве, и не существует экономики, которая может быть полностью автономна, мы все должны участвовать в этом диалоге. Мы все должны сделать вклад в реформирование ВТО, организации, которая родилась много лет назад на основе правил и процедур, которые пора адаптировать к новым условиям. Я надеюсь, что война пошлин быстро завершится, потому что в этом универсальном и глобальном пространстве никто не выигрывает от протекционизма. Совершенно естественно стремление защищать в одностороннем порядке свои компании и собственные экономические инициативы, но естественно и то, что протекционизм вызывает зеркальную реакцию, и это создает напряженность в торговле, которая никому не на руку. Поэтому следует найти способ, в том числе реформируя международную систему торговли, чтобы прийти к равновесию, ситуации, в которой все могут быть удовлетворены обновленными правилами.

Мы не можем обойти вопрос о санкциях Евросоюза в отношении России. Вы всегда выступали за отмену антироссийских санкций. Но, тем не менее, недавно срок их действия был продлен, а страдают от этого отношения между Россией и Италией. Как сделать так, чтобы наши страны не становились заложником различных возникающих трудностей между Италией и ЕС?

Джузеппе Конте: Я всегда говорил и повторяю, что санкции - не самоцель, они применяются, чтобы достигнуть определенные цели, и в данном случае эта цель - выполнение Минских соглашений. Италия пытается работать над преодолением санкционного режима, но для этого нужны определенные шаги, конкретные сигналы с обеих сторон - и со стороны Украины, и со стороны России. На данном этапе никто не может решить проблему в одностороннем порядке. Италия не входит в "нормандский формат", но готова сделать вклад, чтобы придать новый импульс этому процессу и получить конкретные результаты. Италия всегда готова, когда может, сделать свой вклад в мирное урегулирование, погашение конфликтов. Поэтому необходимо работать в этом направлении. Проблема заключается в том, что односторонние действия в рамках нынешнего европейского механизма не принесли бы результата даже России, поэтому мы работаем внутри европейской системы над тем, чтобы достичь результатов, привлекая к конструктивному диалогу все стороны.

Вы упомянули недавнюю встречу с российским президентом в Японии на саммите "двадцатки". Каковы ваши впечатления от этого форума? Что из достигнутого на нем считаете наиболее важным, продуктивным, а что - требующим дальнейшей проработки?

Джузеппе Конте: Группа двадцати - это важный формат, потому что позволяет лидерам стран 20 крупнейших экономик обсудить глобальные вызовы. В Японии мы коснулись актуальной темы климатических изменений, проблем высококачественных инфраструктурных объектов. Все вместе поразмышляли над тем, как цифровые технологии меняют систему отношений на рынке труда. Все эти темы крайне важны. На нас лежит ответственность понять, куда мы движемся, как меняются наши системы координат. Мы должны вырабатывать наиболее подходящую политику, что-то поощряющую, что-то наоборот не поощряющую, и понять, как мы можем направлять будущее развитие в интересах наших граждан. Разумеется, не стоит ожидать, что такие дискуссии порождают большие результаты, но уже сам факт диалога, согласие по основным вопросам - крайне важный факт.

Вы находитесь в этом прекрасном дворце (правительственный дворец Киджи - прим.) год, ибо год назад вы заняли пост премьер-министра. Что главного удалось сделать за это время и что остается в приоритете на ближайшее время?

Джузеппе Конте: Мы достигли достаточно значимых результатов, которыми я могу гордиться. Одно из этих достижений - наш антикоррупционный закон. В Италии необходимо вести более интенсивную борьбу с коррупцией. Особенно я горжусь принятыми нами мерами по защите наиболее слабых и уязвимых слоев населения. Нам удалось ввести - и это я считаю историческим завоеванием - минимальный доход для неимущих. Таким образом мы даем им возможность вернуться в нормальный продуктивный цикл. У нас в планах еще много того, что предстоит реализовать. Мы работаем над облегчением общих бюрократических и нормативных процедур. Нашей стране это необходимо для ускорения темпов правосудия, проведения конкурсов и тендеров госучреждений, чтобы осуществлять государственные инфраструктурные проекты. И все это относится к структурным реформам, работа над которыми, возможно, не очень заметна. Мы работаем год и нам нужно еще время, чтобы выполнить задуманное и обещанное.

Готовясь к своей Олимпиаде - в Кортине д'Ампеццо в 2026 году, Италия, возможно, сможет использовать опыт Сочи?

Джузеппе Конте: Я всегда считаю полезным знакомиться с тем, что было сделано другими, чтобы попытаться, если получится, сделать еще лучше. Опыт проведения Олимпиады в Сочи, несомненно, может быть полезен для нашей Олимпиады, которая станет гордостью для всех итальянцев.