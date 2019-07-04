Год 2019 объявлен в Голландии Годом Рембрандта. Исследователи до сих пор уточняют количество созданных им произведений. Считается, что кисти принадлежат около 350 картин, он сделал более 100 рисунков и около 300 офортов. 350 лет спустя после его смерти выставки и специальные программы, посвященные Рембрандту, открываются в Доме-музее Рембрандта и Рейксмюсеуме, в музее Маурицхейс, Городских архивах Амстердама и Еврейском культурном квартале, в Фрис Музее в Леувардене, а также в музеях Дельфта, Дордрехта и Харлема, Лейдена и Гааги и Миделбурге...

Один из самых популярных музеев Рембрандта в Амстердаме - его дом-музей, созданный в 1911 году в том самом здании, где художник прожил с 1639 до 1656 года. Директор дома-музея Лидевай де Куккук участвовала в фестивале "Интермузей-2019". В интервью "РГ" - почему убеждена, что в цифровой век популярность музеев будет возрастать.

Приятно узнать, что в Доме-музее Рембрандта есть аудиогид на русском языке.

Лидевай де Куккук: Мы принимаем примерно триста тысяч посетителей в год. Среди них много и русских туристов. Поэтому среди аудиогидов на одиннадцати языках есть и на русском.

Похоже, вы знаете секрет, как привлечь зрителей...

Лидевай де Куккук: Это все благодаря Рембрандту. В этом здании он жил почти 20 лет и создал много известных произведений. Дом будит воображение. У нас не только самая полная коллекция гравюр художника, но мы делаем мастер-классы, где учим делать гравюры, есть мастерская, в которой могут работать и наши зрители. У нас очень интерактивный музей.

Сегодня людям музеи интересны больше, чем раньше. Потому что музеи имеют дело с аутентичными вещами, историями

При этом в музее только четыре картины Рембрандта...

Лидевай де Куккук: Идея была в том, чтобы воссоздать здание таким, каким оно было в то время, когда здесь жил художник. А он все же не развешивал свои картины по всем комнатам. Он жил не в музее, а дома. У него, конечно, в мастерской и дома оставалось несколько своих работ, но поскольку Рембрандт зарабатывал еще и как арт-дилер, то в доме были картины его учеников и, конечно, Питера Ластмана, его наставника. У нас не музей произведений Рембрандта, а музей, представляющий его мастерскую, его быт, круг общения... Мы воссоздали обстановку дома максимально близко к тому, какой она была при жизни художника. Это оказалось возможным, поскольку после банкротства художника его имущество было описано перед продажей на аукционе. И эта опись стала незаменимым документом при создании экспозиции.

Посетившие дом-музей пишут о том, как впечатлены собранием экзотических раритетов, которые своего рода коллекция в коллекции музея.

Лидевай де Куккук: Это коллекция самого Рембрандта. Он был страстным коллекционером диковинных вещей, которые везли со всего света голландские купцы. Амстердам тогда был стремительно развивавшимся городом, в его порту можно было купить самые невероятные вещи из Африки, Азии, Америки... Многие из своих приобретений Рембрандт использовал для постановки натюрмортов.

Рембрандт остается художником, с которым ведут диалог многие современные художники. Чем, на ваш взгляд, он актуален?

Лидевай де Куккук: Рембрандт очень созвучен сегодняшним поискам, поскольку он экспериментировал постоянно - и в выборе технических приемов, и создавая портреты современников. Он показывает не только человека в минуты его триумфа, но его ранимость, уязвимость, слабость. В этом смысле его искусство очень человечно. И, конечно, он фантастический рассказчик. Он умеет рассказывать истории через жесты, взгляды, детали одежды, позы персонажей...

Современным художникам интересен диалог с ним, а нам интересны они. Новую программу, представляющую современное искусство, мы не так давно начали. В 2017 году в новом крыле музея показывали работы британского художника Гленна Брауна, интересно работающего, востребованного автора Этим летом у нас будет выставка гравюр художников, которые были вдохновлены творчеством Рембрандта. Среди них и работы Дега, Моне, Пикассо и современной художницы Марлен Дюма.

Сегодня музеи конкурируют не столько друг с другом, сколько с развлечениями большого города и виртуального мира. Вы ощущаете эту проблему?

Лидевай де Куккук: Нет, это совсем не проблема. Эта тенденция возникла примерно десять лет назад. Но мы сегодня видим, что людям музеи интересны даже больше, чем раньше. Потому что музеи имеют дело с аутентичными вещами, историями... Их ценность только возрастает в эпоху мощных потоков информации и виртуальных радостей. Реальные вещи затрагивают сердца, заставляют размышлять, если угодно, музеи - это центры новой осознанности. Я считаю, что у них очень сильные позиции в пространстве современной фестивальной культуры отдыха.

Музей еще и привлекает посетителей через турфирмы?

Лидевай де Куккук: Это обычная практика для таких больших космополитичных городов, как Амстердам, Венеция, Петербург, Москва... Да, мы работаем с туроператорами и с организаторами пешеходных экскурсий, очень популярных в Амстердаме, с детскими экскурсионными турами. Мы даем им небольшую скидку на билеты.