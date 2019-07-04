"Эмметт Браун" поддержал продолжение серии "Назад в будущее"

Кристофер Ллойд, исполнитель роли Эмметта Брауна в культовой комедийно-фантастической кинотрилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее", высказался о возможном развитии франшизы.

По его словам, он сам с большим удовольствием бы принял участие в такой затее, однако надо понимать, что это всё очень непросто.

"Никому ведь не нужно, чтобы сняли ещё один фильм, который всех разочарует. Так что я не знаю даже. Я-то с удовольствием. В общем, посмотрим", - приводит Ллойдовы размышления вслух ComicBook.

Сложности, по мнению Ллойда, обсуловлены, в частности, тем, что фильм должен сохранять дух первых частей, но при этом быть актуальным и современным.

Первая картина серии вышла в 1985 году. Сиквел - в 1989-м, триквел - в 1990-м.