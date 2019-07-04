Историки: Легендарный филистимлянский воин оказался европейцем

Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из института истории человечества Общества Макса Планка (Германия) и из экспедиции Леона Леви (США), впервые восстановила и проанализировала генетический материал людей, живших в бронзовом и железном веках в портовом городе Ашкелон на юге Израиля. Исследование объединило результаты тридцатилетней работы археологов и достижения современных генетических технологий, говорится на сайте института.

Филистимляне называются в Ветхом Завете главными врагами иудеев. Легендарная история битвы молодого израильтянина Давида с Голиафом, гигантским воином-филистимлянином, относится к истории конфликта между двумя народами.

Хотя у этой истории, может быть, и есть правдивое начало, тем не менее, археологи не знали, жил ли в действительности Голиаф и откуда на самом деле пришли таинственные филистимляне.

В журнале Science Advances исследователи раскрывают часть этой загадки.

Задолго до исследования, еще более 100 лет назад, египтологи предположили, что филистимляне пришли на Ближний Восток из-за моря, напали на сегодняшний Кипр, а также на турецкое и сирийское побережье и пытались завоевать Египет во времена правления Рамсеса III (около 1190 года до н.э.).

Потерпев поражение, они оказались на Левантийском побережье, территории современного Израиля, и образовали пять древних городов. Ашкелон был одним из пяти главных городов филистимлян. Известно, что филистимляне исчезли в IV веке до н.э. после походов Александра Македонского.

Теперь команда ученых готова прояснить некоторые вопросы происхождения библейских филистимлян.

Ученым удалось восстановить и сравнить генетический материал десяти людей, живших в Ашкелоне 3600-2800 лет назад. Результат показал, что за весь период времени большая часть генома происходила из местного левантинского генофонда. Железный век начался с приходом на библейские земли новых людей, и именно с этого времени просматривается компонент европейского происхождения, который отсутствовал у их предков из бронзового века.

Команда обнаружила, что именно в это время в ашкелонском обществе произошли значительные культурные изменения, которые ученые связывают с приходом филистимлян.

"Это генетическое различие обусловлено притоком генов с запада через Средиземное море в Ашкелон либо в конце бронзового века, либо в начале века железного. Это соответствует предполагаемому времени появления филистимлян на Левантийском побережье: основание - археологические и текстовые находки. В качестве вероятного источника наша модель указывает на генофонд Южной Европы, но будущий отбор проб может точнее указать, какие группы привнесли в Ашкелон генетический компонент, связанный с европейцами", - говорит ведущий автор исследования Михал Фельдман.

Кроме того, ученые выяснили, что европейский генетический отпечаток, оставленный в начале железного века, довольно быстро растворился в левантийском генофонде - спустя не более двух веков.

Даниэль М. Мастер, руководитель экспедиции Леона Леви, предположил, что вновь прибывшие вступили в брак с представителями левантийского общества: "В древних текстах жители Ашкелона в первом тысячелетии до нашей эры оставались еще "филистимлянами" для своих соседей. Но различие уже не было столь выраженным, возможно, из-за смешанных браков".

"Эти данные сокращают временной разрыв на генетической карте Восточного Средиземноморья", - сказал Йоханнес Краузе, руководитель исследования. С этого времени иммиграция людей с Запада известна.