Российская экономика сегодня защищена от внешних рисков, а ее развитие тормозят в основном внутренние причины, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Без структурных реформ потенциал для роста ВВП будет ограничен нынешними, совсем невысокими показателями, считают в Центробанке.

По словам Набиуллиной, прочная база для развития уже создана - это как минимум низкая инфляция и дисциплинированная бюджетная политика. "Но, думаю, ни у кого нет иллюзий, что этого достаточно, что теперь уже все в порядке. Возможно, напротив, мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова: темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни", - подчеркнула глава ЦБ.

Кредитовать всех подряд или "нужные" компании неправильно - это навредит росту экономики и перераспределит ресурсы в неэффективные секторы

Есть соблазн списать недостаточный рост экономики на внешние факторы, но дело не только в них, считает Набиуллина. Колебания на внешних рынках обязательно останутся, но сейчас мы живем точно не по рисковому сценарию: цены на нефть выше ожидаемых, Россия по-прежнему интересна иностранному капиталу, сообщила глава ЦБ. По ее мнению, главные ограничения для роста ВВП - внутренние. Так, потолок роста российской экономики сейчас - это около 1,5-2 процентов годовых, а в первом квартале он составил лишь 0,5 процента в годовом выражении, и это при очень низкой безработице, обратила внимание глава ЦБ. По ее словам, это именно тот результат, с которым останется российский ВВП без структурных изменений. "Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы роста, мы в конечном счете получим либо инфляцию, либо пузыри на финансовых рынках, а скорее всего - и то и другое", - отметила Эльвира Набиуллина.

Структурные преобразования должны обеспечить перераспределение финансовых и трудовых ресурсов в сферы с большей производительностью и создающие повышенную добавленную стоимость, считают в ЦБ.

Основное, что нужно сделать для того, чтобы российская экономика начала расти, - это кардинально улучшить инвестиционный климат, подчеркнула глава ЦБ. Первая проблема, которая требует решения, - создание стимулов для предпринимательской инициативы.

"Экономический рост создает бизнес, а не государство. Государственные инвестиции не могут подменить частные. И даже при успешной реализации национальных проектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций. Причем важно подчеркнуть, что частные инвестиции - это не кредиты, полученные под низкие проценты в банках под госгарантии", - сказала Эльвира Набиуллина.

Под частными инвестициями понимается прежде всего дополнительный акционерный капитал, собственные средства и крупного бизнеса, и малых предпринимателей, которыми они готовы рискнуть в расчете на будущий рост своего бизнеса и прибыли. А готовность взять на себя этот риск напрямую зависит от пресловутого инвестиционного климата, уверена Набиуллина.

Вторая проблема заключается в том, что структурные реформы требуют времени. По словам Набиуллиной, такие изменения сначала откладывались из-за высоких цен на нефть, потом из-за необходимости сосредоточиться на макростабильности. Теперь же появилась угроза обойтись простыми решениями - например, борьбой с потребительским кредитованием в расчете на то, что если банкам запретить выдавать кредиты физическим лицам, то они начнут активно кредитовать корпоративный сектор и это само по себе запустит маховик инвестиционного бума, посетовала глава ЦБ.

При этом улучшение инвестиционного климата невозможно свести только к сокращению административных барьеров, подчеркнула Набиуллина. "Нужны защита частной собственности, независимые суды и именно судебное урегулирование корпоративных конфликтов, лучшее качество корпоративного управления, развитие человеческого потенциала. Эти слова мы произносим практически в неизменном виде много лет. Сначала они казались правильными, потом общим местом, потом обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а теперь иногда похоже на крик отчаяния", - сказала глава Банка России.

Финансовая система тоже должна стать частью структурных изменений, уверены в ЦБ. Ее задачу в этом ключе регулятор видит в формировании долгосрочного инвестиционного ресурса, развитии фондового рынка и настрое кредитовать именно эффективные проекты. Так, ЦБ будет стремиться делать корпоративное кредитование более привлекательным для банков через стимулирующее регулирование, но без ущерба для управления рисками при анализе заемщиков.

"Просто кредитовать всех подряд или "нужные" компании совершенно неправильно и будет только вредить росту экономики или распределять ресурсы в неэффективные секторы", - подчеркнула Набиуллина. По ее словам, здоровое корпоративное кредитование - это в первую очередь кредитование операционных компаний, занимающихся развитием производства. Пока же банки гораздо охотнее кредитуют сделки слияний и поглощений, отметила Набиуллина. Это, по сути, финансирование перераспределения собственности, а не расширения деятельности, усиленное при этом проблемами с возвратом ранее выданных кредитов.

Набиуллина уточнила, что банки просили ЦБ повременить с введением регуляторных мер, направленных на ограничение кредитования сделок слияний и поглощений. "И мы пошли навстречу пожеланиям участников рынка, дали время подготовиться. Но, конечно, мы видим, что без прямого изменения регулирования, регуляторного давления с нашей стороны эта тенденция не поменяется. Поэтому далее откладывать введение этих мер мы не намерены", - сказала глава Банка России. По ее словам, повышение резервов на возможные потери по ссудам по таким сделкам будет принято и вступит в силу уже до конца 2019 года.