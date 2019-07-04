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04.07.2019 18:53
Рубрика: Экономика

Ссудный день

Эльвира Набиуллина рассказала, что мешает нашей экономике развиваться и расти
Текст: Роман Маркелов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
Российская экономика сегодня защищена от внешних рисков, а ее развитие тормозят в основном внутренние причины, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Без структурных реформ потенциал для роста ВВП будет ограничен нынешними, совсем невысокими показателями, считают в Центробанке.
Эльвира Набиуллина обсудила с иностранными финансистами политику центробанков развивающихся стран. Фото: Петр Ковалев / ТАСС Эльвира Набиуллина обсудила с иностранными финансистами политику центробанков развивающихся стран. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Эльвира Набиуллина обсудила с иностранными финансистами политику центробанков развивающихся стран. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По словам Набиуллиной, прочная база для развития уже создана - это как минимум низкая инфляция и дисциплинированная бюджетная политика. "Но, думаю, ни у кого нет иллюзий, что этого достаточно, что теперь уже все в порядке. Возможно, напротив, мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова: темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни", - подчеркнула глава ЦБ.

Кредитовать всех подряд или "нужные" компании неправильно - это навредит росту экономики и перераспределит ресурсы в неэффективные секторы

Есть соблазн списать недостаточный рост экономики на внешние факторы, но дело не только в них, считает Набиуллина. Колебания на внешних рынках обязательно останутся, но сейчас мы живем точно не по рисковому сценарию: цены на нефть выше ожидаемых, Россия по-прежнему интересна иностранному капиталу, сообщила глава ЦБ. По ее мнению, главные ограничения для роста ВВП - внутренние. Так, потолок роста российской экономики сейчас - это около 1,5-2 процентов годовых, а в первом квартале он составил лишь 0,5 процента в годовом выражении, и это при очень низкой безработице, обратила внимание глава ЦБ. По ее словам, это именно тот результат, с которым останется российский ВВП без структурных изменений. "Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы роста, мы в конечном счете получим либо инфляцию, либо пузыри на финансовых рынках, а скорее всего - и то и другое", - отметила Эльвира Набиуллина.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Структурные преобразования должны обеспечить перераспределение финансовых и трудовых ресурсов в сферы с большей производительностью и создающие повышенную добавленную стоимость, считают в ЦБ.

Основное, что нужно сделать для того, чтобы российская экономика начала расти, - это кардинально улучшить инвестиционный климат, подчеркнула глава ЦБ. Первая проблема, которая требует решения, - создание стимулов для предпринимательской инициативы.

"Экономический рост создает бизнес, а не государство. Государственные инвестиции не могут подменить частные. И даже при успешной реализации национальных проектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций. Причем важно подчеркнуть, что частные инвестиции - это не кредиты, полученные под низкие проценты в банках под госгарантии", - сказала Эльвира Набиуллина.

Под частными инвестициями понимается прежде всего дополнительный акционерный капитал, собственные средства и крупного бизнеса, и малых предпринимателей, которыми они готовы рискнуть в расчете на будущий рост своего бизнеса и прибыли. А готовность взять на себя этот риск напрямую зависит от пресловутого инвестиционного климата, уверена Набиуллина.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Вторая проблема заключается в том, что структурные реформы требуют времени. По словам Набиуллиной, такие изменения сначала откладывались из-за высоких цен на нефть, потом из-за необходимости сосредоточиться на макростабильности. Теперь же появилась угроза обойтись простыми решениями - например, борьбой с потребительским кредитованием в расчете на то, что если банкам запретить выдавать кредиты физическим лицам, то они начнут активно кредитовать корпоративный сектор и это само по себе запустит маховик инвестиционного бума, посетовала глава ЦБ.

При этом улучшение инвестиционного климата невозможно свести только к сокращению административных барьеров, подчеркнула Набиуллина. "Нужны защита частной собственности, независимые суды и именно судебное урегулирование корпоративных конфликтов, лучшее качество корпоративного управления, развитие человеческого потенциала. Эти слова мы произносим практически в неизменном виде много лет. Сначала они казались правильными, потом общим местом, потом обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а теперь иногда похоже на крик отчаяния", - сказала глава Банка России.

Финансовая система тоже должна стать частью структурных изменений, уверены в ЦБ. Ее задачу в этом ключе регулятор видит в формировании долгосрочного инвестиционного ресурса, развитии фондового рынка и настрое кредитовать именно эффективные проекты. Так, ЦБ будет стремиться делать корпоративное кредитование более привлекательным для банков через стимулирующее регулирование, но без ущерба для управления рисками при анализе заемщиков.

Фото: istockphoto.com
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"Просто кредитовать всех подряд или "нужные" компании совершенно неправильно и будет только вредить росту экономики или распределять ресурсы в неэффективные секторы", - подчеркнула Набиуллина. По ее словам, здоровое корпоративное кредитование - это в первую очередь кредитование операционных компаний, занимающихся развитием производства. Пока же банки гораздо охотнее кредитуют сделки слияний и поглощений, отметила Набиуллина. Это, по сути, финансирование перераспределения собственности, а не расширения деятельности, усиленное при этом проблемами с возвратом ранее выданных кредитов.

Набиуллина уточнила, что банки просили ЦБ повременить с введением регуляторных мер, направленных на ограничение кредитования сделок слияний и поглощений. "И мы пошли навстречу пожеланиям участников рынка, дали время подготовиться. Но, конечно, мы видим, что без прямого изменения регулирования, регуляторного давления с нашей стороны эта тенденция не поменяется. Поэтому далее откладывать введение этих мер мы не намерены", - сказала глава Банка России. По ее словам, повышение резервов на возможные потери по ссудам по таким сделкам будет принято и вступит в силу уже до конца 2019 года.

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